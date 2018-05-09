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Erdoğan ile Muharrem İnce görüşmesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi kabul etti.
09 Mayıs 2018 21:06
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Erdoğan ile Muharrem İnce görüşmesi sona erdi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi kabul etti.

AK Parti Genel Merkezi'ndeki basına kapalı gerçekleşen kabul, 40 dakika sürdü.

Kabulde AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ile CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da hazır bulundu.

İnce, kabulün ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Sayın Genel Başkana ve AK Parti'ye, partisine başarılar diledik. Sohbet ettik, dertleştik." dedi.

Elitaş ise açıklamasında, "Güzel bir sohbet oldu. Birbirlerine başarılar dilediler. Sohbetin genel anlamdaki tarzı buydu." ifadesini kullandı.

Gazetecilerin, İnce'nin "Dertleştik" dediğini hatırlatması üzerine ise Elitaş, "Güzel bir sohbet oldu, ikisi de Rizeliymiş." karşılığını verdi.

Anadolu Ajansı
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