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Bakan Ağbal'dan emeklilere ikramiye açıklaması

Maliye Bakanı Naci Ağbal: - "Emeklilerimize Ramazan ve Kurban Bayramı'nda biner lira bayram ikramiyesi verilmesine ilişkin düzenleme var. Yine, 65 yaş aylığı alan vatandaşlarımızın yaşlılık aylığının 266 liradan 500 liraya çıkarılmasına ilişkin bir düzenlememiz var"
09 Mayıs 2018 21:16
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Bakan Ağbal'dan emeklilere ikramiye açıklaması

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Emeklilerimize Ramazan ve Kurban Bayramı'nda biner lira bayram ikramiyesi verilmesine ilişkin düzenleme var. Yine, 65 yaş aylığı alan vatandaşlarımızın yaşlılık aylığının 266 liradan 500 liraya çıkarılmasına ilişkin bir düzenlememiz var" dedi.

Bakan Ağbal, Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı hakkında bilgi verdi. Ağbal, tasarının geniş toplum kesimlerini ilgilendirdiğini söyleyerek, "Bu tasarı içerisinde gerek esnafımızı gerek çalışanlarımızı gerek emeklilerimizi gerek gençlerimizi ilgilendiren son derece önemli düzenlemeler var. On altı yıldır toplumun her kesiminin refahını artırma noktasında önemli çalışmalar yaptık, icraatlar yaptık, hem geliri büyüttük hem mali disipline kararlılıkla devam ettik hem de gerçekten Türkiye'nin orta ve uzun vadede güçlü bir büyüme potansiyeline sahip olmasını temin ettik. Ayrıca, gelebilecek ekonomik şoklara karşı da çok güçlü bir ekonomik yapıyı da bu dönemde oluşturmuş olduk" ifadelerini kullandı.

Ağbal, şöyle konuştu:

"Emeklilerimize Ramazan ve Kurban Bayramı'nda biner lira bayram ikramiyesi verilmesine ilişkin düzenleme var. Yine, 65 yaş aylığı alan vatandaşlarımızın yaşlılık aylığının 266 liradan 500 liraya çıkarılmasına ilişkin bir düzenlememiz var. Özellikle genç girişimciliği teşvik etmek üzere, biliyorsunuz, son yıllarda arka arkaya önemli düzenlemeler yaptık. Bu tasarıda da genç Bağ-Kur'lu girişimcilerin ilk işe başladıkları yıl bir yıl süreyle Bağ-Kur primlerinin devlet tarafından karşılanmasına ilişkin önemli bir düzenleme yapıyoruz. Yine, emekli olup da iş yeri açan, emekli olduktan sonra iş yerini devam ettiren Bağ-Kur'lu esnafımızın geçmişten gelen sosyal güvenlik destek primi borçları var, bunları terkin ediyoruz. Bu meseleyle ilgili bir çözüm geliştiriyoruz. Yine, Bağ-Kur'lu esnafımıza geçmişten gelen borçlarını dondurma ve bu yolla ileride uygun oldukları bir zamanda tekrar bunu ihya etmelerinin önünü açacak bir düzenleme yapıyoruz. Böylelikle vatandaşlarımız sağlık hizmetinden de yararlanma imkanına kavuşacaklar."

Üniversite öğrencilerinin eğitim hayatına dönmelerine olanak sağladıklarını kaydeden Ağbal, "Yine, üniversite öğrencilerimize dönük, onların eğitim hayatına dönmelerini sağlayacak önemli bir düzenleme de bu tasarı içerisinde yer alıyor" şeklinde konuştu.

Ağbal, Hazineye ait arazileri kullanan çiftçilere yönelik olarak düzenleme getirdiklerini belirterek, "Özellikle hazineye ait tarım arazilerini kullanan çiftçilerimize yönelik olmak üzere, onların bu arazileri ecrimisil ödeyerek değil de kira ödemek suretiyle kullanmalarını sağlamaya dönük bir düzenleme var ki bu düzenleme çiftçilerimizin aynı zamanda tarımsal destekleme ödemelerinden de yararlanmasının önünü açacak" diye konuştu.

İstanbul Sultanbeyli bölgesinde yaşayan vatandaşları ilgilendiren düzenlemeler hakkında bilgi veren Ağbal, "Yine, İstanbul'da, Sultanbeyli'de üzerinde çalıştığımız, özellikle Sultanbeyli'de yaşayan vatandaşlarımızı doğrudan doğruya ilgilendiren, onların yaşadıkları şehirde sahip oldukları taşınmazların tapularını alabilmelerine imkan sağlayacak önemli bir düzenleme yapıyoruz ki bu düzenleme sayesinde Sultanbeyli Belediyesi vatandaşlarımıza bu taşınmazları doğrudan vermiş olacak" ifadelerini kullandı.

Ağbal, şunları kaydetti:

"Tasarının hem madde itibarıyla hem de kapsam itibarıyla en geniş kısmı kamu alacaklarının yapılandırılması konusu. Burada, 31 Mart itibarıyla kesinleşmiş olan kamu alacaklarının otuz altı ay vadeye kadar taksitlendirilerek ödenmesinin önünü açılmış oldu; bu, son derece önemli bir düzenleme. Yine, vergi davalarının sulh yoluyla çözümüne ilişkin önemli bir fırsat penceresi vatandaşlarımıza sunulmuş oldu. Vergi incelemeleri devam edecek. Devam eden bu vergi incelemeleriyle ilgili olarak vatandaşlarımıza kolaylıklar sağlıyoruz. Yine, vergi mükellefleri beyan etmiş oldukları matrahları ve beyan etmiş oldukları vergileri belirli oranlarda artırırlarsa, geçmişe dönük bir vergi incelemesi yapılmamasını sağlayan önemli bir düzenleme var. Yine, yeniden yapılandırma kapsamında, özellikle işletme kayıtlarının düzeltilmesine-gerek stokların gerek alacakların, ortaklardan alacaklar- ve kasa hesabının düzeltilmesine ilişkin önemli düzenlemeler var. Yeniden yapılandırma kapsamında, Maliye Bakanlığının alacakları, Vergi İdaresinin alacakları, Sosyal Güvenlik Kurumunun prim alacakları, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının gümrük vergisi alacakları, il özel idarelerinin ve belediyelerin alacakları da kapsamda."

İhlas Haber Ajansı
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