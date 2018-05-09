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Üniversitelilerle özel güvenlikçiler arasında arbede
ESKİŞEHİR'de Anadolu Üniversitesi'nin bölünmesine tepki göstererek kantinde açıklama yapan öğrenciler ile özel güvenlik görevlileri arasında arbede yaşandı.
ESKİŞEHİR'de Anadolu Üniversitesi'nin bölünmesine tepki göstererek kantinde açıklama yapan öğrenciler ile özel güvenlik görevlileri arasında arbede yaşandı.
Yunus Emre Kampüsü'ndeki İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi kantininde bir grup öğrenci, Yükseköğretim Kurulu Değişiklik Tasarısı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmesinin ardından, Anadolu Üniversitesi'nin bölünerek Eskişehir Teknik Üniversite'nin kurulacağını belirtti.
Bölünmeye karşı açıklama yapan öğrencilere, kantine gelen üniversitenin özel güvenlik görevlileri müdahalede bulundu.
Yaşanan arbedenin ardından öğrenciler kantinden çıkarıldı. Gerginlik ve arbede anları öğrenciler tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi.
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