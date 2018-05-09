1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Prof. Dr. Çevik'in ölümüne neden olan sürücü serbest

İZMİR'in Çiğli ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Dokuz Eylül Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Namık Çevik'in (84) ölümüne neden olan sürücü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
09 Mayıs 2018 21:31
Yazdır
Prof. Dr. Çevik'in ölümüne neden olan sürücü serbest

İZMİR'in Çiğli ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Dokuz Eylül Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Namık Çevik'in (84) ölümüne neden olan sürücü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, dün 16.00 sıralarında Cahar Dudayev Bulvarı'nda meydana geldi. Bankadaki işlerini hallettikten sonra yolun karşısına geçmeye çalışan Prof. Dr. Namık Çevik'e Alihan A. idaresindeki 35 KE 7730 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola düşen Çevik, ağır yaralandı.

Kazayı gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Çevik'in öldüğü belirlendi. Çevik'in cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Kaza nedeniyle aksayan trafik, aracın ve cesedin kaldırılmasıyla normale döndü. Dokuz Eylül Üniversitesi eski rektörlerinden olan Namık Çevik, 2004'ten beri Başkent Üniversitesi Zübeyde Hanım Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü görevini yürütüyordu.

Kazadan sonra otomobil sürücüsü Alihan A., gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Emniyette işlemleri tamamlanan ve kanser hastası olan Alihan A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alihan A.'nın ehliyetinin bulunduğu, yapılan muayenesinde ise alkol çıkmadığı belirtildi. Öte yandan yarın saat 14.00'te Prof. Dr. Namık Çevik için Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü'nde, saat 15.00'te ise Başkent Üniversitesi Zübeyde Hanım Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü'nde tören düzenlenecek. Çevik, ikindi vakti Karşıyaka Beşikçioğlu Camii'nde son yolculuğuna uğurlanacak.

Doğan Haber Ajansı
Bu haber 316 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
12 yaşındaki kız çocuğuna taciz iddiası
09 Mayıs 2018 20:45		 Vali talimat verdi, gözaltına alınıp tutuklandı
08 Mayıs 2018 19:24
Samsun'da uyuşturucuyla mücadele: 10 gözaltı
07 Mayıs 2018 21:03		 Takma saç ve bıyıklı soyguncu yakalandı
06 Mayıs 2018 15:44
Bankacı kız kardeş cinayetinde yeni gelişme
05 Mayıs 2018 21:33		 Ankara merkezli operasyon! 16 çalıntı araç ele geçirildi
05 Mayıs 2018 21:08
Şehidin mezarından bayrak çalan şüpheli yakalandı
05 Mayıs 2018 20:16		 17 yaşındaki sanıktan inanılmaz ifadeler
05 Mayıs 2018 15:28
Suç örgütü lideri Alaattin Saral İstanbul'da yakalandı
03 Mayıs 2018 22:39		 İş adamı'nın ölümüne ilişkin 7 kişi gözaltına alındı
01 Mayıs 2018 23:19
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Saadet Partisi ile CHP'nin, 'Millet ittifakı' adı altında seçime girmesini;
ÇOK OKUNANLAR
12. Dönem Astsubay kursiyerleri 18 aydır KHK'da düzenleme bekliyor
Araştırma görevliliği için artık yüksek lisans yapıyor olma şartı aranacak!
Flaş! Hükümet, yetki tasarısını TBMM'ye sevk etti... İşte tam metni
Trump kararı sonrası Dolar'da yeni rekor: 4,38 TL
Bakan'dan 'bedelli askerliğe' yeşil ışık yakan açıklama
Benzin ve motorinde indirim
TAMAM mesajlarına tepki... 24 Haziran'da görüşürüz
Gökçek'ten anket: FETÖ'cüler kimi destekleyecek?
Hemşire ile astsubayın Anıtkabir'de çektiği selfie evliliğe dönüştü
Tarım Bakanlığı'ndan yer değiştirme duyurusu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sergi roberto 1
kanunsuz suç ve ceza olmaz 1
çeyrek altın ne kadar 2
antalyaspor yönetiminin izmir marşı'na kızması 1
eğitim sistemi 2
beşiktaş'ın artık 3.bile olamaması 4
avlu 1
röveşata 1
eski fotoğraflara bakıp ah çekmek 2
beşiktaş taraftarının müge anlı'ya küfretmesi 2
SON İLANLAR
Balıkesir Polisevi İşçi Alım İlanı
Çukurca Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Erdek Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Polat Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Çanakkale Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Pamukkale Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü 1 Eski Hükümlü Alacak
Türkiye Ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü 6 Akademik Personel Alacak
Adnan Menderes Üniversitesi 20 Akademik Personel Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sosyal medya hesaplarını yönetebilecek editör alınacak
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam