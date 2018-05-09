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Kilis'te polis 150 çocuğu geziye götürdü

KİLİS Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Biz Anayoluyuz Kilis' projesi kapsamında 150 çocuk, İstanbul ve Çanakkale gezisine götürüldü.
09 Mayıs 2018 21:36
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Kilis'te polis 150 çocuğu geziye götürdü

KİLİS Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Biz Anayoluyuz Kilis' projesi kapsamında 150 çocuk, İstanbul ve Çanakkale gezisine götürüldü.

Kilis Emniyet Müdürlüğü önünden otobüslerle uğurlanan 12-15 yaş arası 150 çocuk, kendilerine refakat eden polislerle birlikte Gaziantep'e gitti. Buradan havayolu ile İstanbul'a giden çocuklar, boğaz turu yapıp tarihi ve kültürel mekanları dolaştı.

Kilisli çocuklar daha sonra Çanakkale'ye giderek burada şehitlikleri dolaştı.
Doğan Haber Ajansı
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