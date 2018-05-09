|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Kilis'te polis 150 çocuğu geziye götürdü
KİLİS Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Biz Anayoluyuz Kilis' projesi kapsamında 150 çocuk, İstanbul ve Çanakkale gezisine götürüldü.
KİLİS Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Biz Anayoluyuz Kilis' projesi kapsamında 150 çocuk, İstanbul ve Çanakkale gezisine götürüldü.
Kilis Emniyet Müdürlüğü önünden otobüslerle uğurlanan 12-15 yaş arası 150 çocuk, kendilerine refakat eden polislerle birlikte Gaziantep'e gitti. Buradan havayolu ile İstanbul'a giden çocuklar, boğaz turu yapıp tarihi ve kültürel mekanları dolaştı.
Kilisli çocuklar daha sonra Çanakkale'ye giderek burada şehitlikleri dolaştı.
Bu haber 124 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Saadet Partisi ile CHP'nin, 'Millet ittifakı' adı altında seçime girmesini;
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI