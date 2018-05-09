Çok sayıda talip çıktı, Bankasya'nın borcu kapatılacak

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından 1 milyar 278 milyon 900 bin lira muhammen bedelle satışa sunulan Antalya'nın en büyük AVM'si MarkAntalya'ya Türkiye ve dünyadan birçok taliplinin olduğu öğrenildi.

BANK ASYA'NIN BORCU SİLİNECEK

AVM'nin Haziran ayında ihaleye çıkacağını kaydeden TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, satıştan elde edilecek olan parayla Bankasya'nın TMSF'ye olan borcunun silineceğini söyledi.

2016 YILINDA KAYYUM ATANMIŞTI

Antalya'nın en büyük AVM'lerinden birisi olan MarkAntalya'yı bünyesinde bulunduran MLC şirketi ile Kadıahmetoğulları A.Ş'ye, Antalya 5'nci Sulh Ceza Mahkemesi tarafından TMSF 2016 Ekim ayında kayyum olarak atanmıştı. Kadıahmetoğulları'nın büyük bölümü Bank Asya'ya olmak üzere toplam borcu 400 milyon dolara yaklaşırken, çözüm olarak AVM'nin satışına karar verildiği öğrenildi.

AYLIK KİRA GELİRİ 2.5 MİLYON LİRA

MarkAntalya AVM ile birlikte Kadıahmetoğulları şirketinin Isparta'da henüz tamamlanmamış olan Isparta Ticaret ve Kültür Merkezi'ndeki dükkanların da satılması planlanıyor. Antalya'nın en büyük AVM'lerinden olan MarkAntalya'da 160'ın üzerinde mağaza bulunuyor. AVM'nin toplam aylık kira gelirinin 2.5 milyon dolar olduğu belirtildi.

1 MİLYAR 278 MİLYON LİRA

TMSF tarafından MarkAntalya AVM Ticari ve İktisadi Bütünlüğü adı altında 1 milyar 278 milyon 900 bin lira muhammen bedelle satışa sunuldu. MarkAntalya AVM'nin satış ilanı bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

İhaleye katılmak isteyenlerin, 4 Haziran tarihine kadar beş bin lira ücret karşılığında ihale şartnamesini satın alarak, muhammen bedelin yüzde 10'u olan 127 milyon 890 bin lira tutarında teminat sunmaları gerekiyor. İhalenin 5 Haziran tarihinde gerçekleştirileceği, olası bir pazarlığın da 6 Haziran tarihinde yapılacağı belirtildi.