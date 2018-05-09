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Afrin'de teröristlerin döşediği mayınlar temizleniyor
TSK ve ÖSO, terör örgütü YPG/PKK'nın Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı'nın ilerleyişine ve sivillerin çıkışına engel olmak için kazdığı hendekleri kapatıyor, mayınları imha ediyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurları ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Afrin'de güvenliği güçlendirme çalışmaları kapsamında YPG/PKK'lı teröristlerin mayın tuzakladığı hendekleri temizliyor.
TSK ve ÖSO, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü YPG/PKK'dan temizlediği Afrin'deki sivil halkın günlük yaşamını olumsuz etkileyen hendekler ve toprak yığınlarını temizliyor.
Afrin Yerel Meclisi ve Hatay Valiliğinin de katkılarıyla teröristlerin tuzakladığı mayınlar imha ediliyor.
Mayınlar tespit edilip kontrollü şekilde imha ediliyor
Afrin'deki AA muhabirine konuşan Afrin Meclis Üyesi Doktor Nidal Haydar, YPG/PKK'lı teröristlerin Afrin'i işgal ettikten sonra ilçe merkezinde ve köylerde çok sayıda hendek kazıp, mayın döşediklerini anımsattı.
Haydar, Afrin ilçesinde güvenlik çalışmalarının titizlikle sürdüğünü vurgulayarak, "Teröristler, Zeytin Dalı Harekatı'nı ve sivillerin şehirden çıkmalarını engellemek için Afrin çevresine ve ara sokaklara hendekler kazıp topraktan setler oluşturmuştu. Hatta teröristler bu hendeklere çok sayıda mayın döşemişti. TSK ve ÖSO bu mayınları tespit edip kontrollü şekilde imha ediyor. Ardından hendekler kapatılıp toprak yığınları kaldırılıyor." ifadelerini kullandı.
TSK ve ÖSO, 18 Mart'ta Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin ilçesini terörden arındırmıştı.
Afrinli Kürt, Arap ve Türkmenler, 12 Nisan'da kendilerini yönetmek ve yerel hizmetleri sağlamak amacıyla meclis kurmuştu.
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