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'Hiç kimsenin ekonomimize müdahalesine izin vermeyiz'

AK Parti Gaziantep Milletvekili Koçer: - "Hiç kimsenin ekonomimize müdahale etmesine izin vermeyeceğiz. Küresel düzenin haksızlıklarına karşı, dünya beşten büyüktür demeye devam edeceğiz"
09 Mayıs 2018 22:24
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'Hiç kimsenin ekonomimize müdahalesine izin vermeyiz'

AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, Türkiye'de ekonomi politikaları açısından da güçlü bir iktidar bulunduğunu belirterek, "Hiç kimsenin ekonomimize müdahale etmesine izin vermeyeceğiz. Küresel düzenin haksızlıklarına karşı, dünya beşten büyüktür demeye devam edeceğiz." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı'nın görüşmelerine devam ediliyor.

MHP Ankara Milletvekili Mevlüt Karakaya tasarının birinci bölümü üzerinde grubu adına yaptığı konuşmada, düzenlemenin özellikle ekonomik açıdan zorda olan vatandaşlar için son derece gerekli olduğunu söyledi.

Vergi aflarının bir ihtiyaç olarak ortaya çıktığını, ancak vergi adaletini bozduğunu bildiren Karakaya, "Son dönemlerde vergi barışı, affı gibi uygulamaların vergi sistemimizin yapısal müessesesi haline geliyor olmasından endişe duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Çok kısa sürelerle bu şekilde düzenlemelere neden ihtiyaç duyulmaktadır? Bu tür ihtiyaçları ortadan kaldırmak için ne tür düzenlemeler yapmamız lazım, bunun üzerinde durmak da fayda var." diye konuştu.

HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkcü de "Bu yasa, bir seçim rüşveti yasasıdır." diyerek yapısal ekonomik sorunların giderilmesine hiçbir katkısı olmayacağını savundu.

Geçmişte hayata geçirilen vergi aflarından da beklenen katkının sağlanamadığını ileri süren Kürkcü, "Buradan da bekleyeceğiniz daha önce ne elde ettiyseniz o. Dolayısıyla bu süslü püslü düzenlemelerin tecrübe edilmiş bir karşılığı yok. Getirdiğiniz bütün vergi indirimlerinin sermaye sahiplerini koruyor olması da büyük bir problemdir." değerlendirmesinde bulundu.

- "Aflar yüzünden birileri tokat yiyor"

CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu da iktidarın sürekli bazı alacakların yeniden yapılandırılması ve varlık barışı benzeri düzenlemeleri gündeme getirdiğini ifade etti.

Sık tekrarlanan vergi aflarının bir yararı olmadığını ileri süren Kuşoğlu, "Yeniden yapılandırmalar aflar yüzünden birileri tokat yiyor. Ama bu tokadı millet mi yiyor, vatandaş mı yiyor, devlet mi yiyor ben anlamadım." dedi.

Kuşoğlu, ilgili bakanlıkların doğru şeyler söyleyip yanlış uygulamalar yaptığını belirterek, "Yapısal reformların yapılması lazım. Vergi reformunun, sosyal sigortalar reformunun yapılması lazım. Bunları hep söyledik, 'Yapacağız.' dediler ama yapmadılar. Şimdi bu acıklı duruma düştüler." şeklinde konuştu.

Tasarının gerekçesini de eleştiren Kuşoğlu, maliye politikalarının temelden çöktüğünü, mevcut zihniyetle Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik sorunların çözülemeyeceğini söyledi.

- "Biz her türlü tedbiri alıyoruz"

AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer de şahsı adına yaptığı konuşmada, AK Parti iktidarlarının izlediği ekonomi politikalarının Türkiye'yi pek çok alanda zirveye taşıdığını belirterek, Türkiye'nin cazip bir yatırım merkezi haline geldiğini söyledi.

Koçer, Türkiye'deki güçlü iktidarın ekonomiye yönelik tüm müdahaleleri etkisiz hale getirecek güçte olduğunu ifade ederek, "Biz ekonomimiz için her türlü tedbiri almaya devam edeceğiz. Hiç kimsenin ekonomimize müdahale etmesine izin vermeyeceğiz. Küresel düzenin haksızlıklarına karşı, dünya beşten büyüktür demeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Görüşmeler tasarının maddeleri üzerinde devam ediyor.
Anadolu Ajansı
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