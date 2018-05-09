'Ramazan'da marketlerde fiyat artışı olmayacak'

Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Başkanı Mustafa Altunbilek, ramazan aylarında gıda ürünlerinde fiyatları artıran, spekülatif hareket edenleri takip ettiklerini belirterek, "Yerel zincirler olarak fırsatçılara geçit vermemeyi kendimize bir görev biliyoruz. Vatandaşlarımız rahat olsun. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da Türkiye Perakendeciler Federasyonu çatısı altında hizmet veren 3 bin 915 satış noktasında gıda ürünlerinde fiyat artışı yaşanmayacak." ifadelerini kullandı.

Altunbilek ramazan ayında sebze, meyve, bakliyat, et, kumanya ve hediye çeklerine ilişkin yaptığı açıklamada, turfanda döneminden bolluk dönemine geçileceğini, ramazan ayı süresince sepetlerin daha ucuza dolacağını belirtti.

TPF olarak ramazan aylarında gıda ürünlerinde fiyatları artıran, spekülatif hareket edenleri takip ettiklerini aktaran Altunbilek, şunları kaydetti:

"Yerel zincirler olarak fırsatçılara geçit vermemeyi kendimize bir görev biliyoruz. Vatandaşlarımız rahat olsun. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da Türkiye Perakendeciler Federasyonu çatısı altında hizmet veren 3 bin 915 satış noktasında gıda ürünlerinde fiyat artışı yaşanmayacak. Birlik, beraberlik ve hoşgörü kavramlarının en içten şekilde yaşandığı 11 ayın sultanı ramazan, yine bereketi ve bolluğu ile geliyor. Mevsimlik ürünlerde fiyatlar standarda oturmaya başladı. Ramazan ayı süresince patlıcan, salatalık, biber, fasulyede fiyatların bir önceki aya kıyasla düşmesini, sebze-meyve reyonunda ramazan ayı süresince fiyatların yüzde 10 daha ucuzlamasını bekliyoruz."

Altunbilek, bakliyat fiyatlarının raflarda aynı fiyatta satın alınabileceğini bildirerek, "Pirinç ve bulgur fiyatını koruyor. Bu ay en çok satanlar listesinde kırmızı mercimek ve pirincin yer almasını bekliyoruz. Et tarafında da satışların mevcut fiyattan devam edeceği kanaatindeyiz." ifadelerini kullandı.

"Ramazanda alışveriş tercihleri değişiyor"

Ramazan ayı tüketici tercihleri konusuna da değinen Altunbilek, "Bu hafta gerçekleşen satışları ve son 3 yıllık verileri incelediğimizde, ramazan ayının yaz sezonunun başlangıcına gelmesi, oruç saatlerinin uzaması, alışveriş tercihlerini değiştirdiğini gözlemliyoruz. Ramazan ayı süresince et ve et ürünleri, en çok satanlar arasında yer alırken, ikinci sırada bakliyat, üçüncü sırada su, meşrubat, ayran ve şerbet, dördüncü sırada sebze-meyve, beşinci sırada ise tatlı yer alıyor. Geçen yıl tatlı, çikolata ve şekerleme reyonlarında satışlar yüzde 20 artmıştı. Kahvaltılık ürünleri ile hurma satışlarında da önemli bir artış yaşanmasını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Altunbilek, gelecek 15 gün boyunca hediye çeki ile kumanya satışlarında da artış yaşanmasının beklendiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Hayırseverler için hediye çeki ve kumanyalar önemli bir yardımlaşma aracı haline geldi. Geçtiğimiz 2 yıl Türkiye genelindeki yerel zincirlerimizde hediye çekleri kumanya paketlerine kıyasla daha çok rağbet gördü. Bunun başlıca nedeni, kumanyaların içerisindeki ürünler, kişilerin gerçek ihtiyacı olmayabiliyor. Hediye çeklerinde ise kişi rencide edilmediği gibi gerçek ihtiyacı ne ise onu alıyor. Hediye çeklerinde geçtiğimiz yıl 50-100 TL arası tercih edildi. Kumanyalarda ise çorba, hurma, zeytin, bulgur pirinç, yağ, un şeker, çay gibi temel gıdaların yer aldığı paketler alındı. Bu yıl özelinde bakacak olursak, ramazan ayının ilk 10 günü kumanya ve hediye çeki satışlarında önemli bir artış yaşanmasını bekliyoruz. Önceki yıllara paralel olarak satışların yüzde 10'unun ramazan ayı hazırlığı, yüzde 5'inin kumanya, yüzde 15'inin ise hediye çeki yönünde olacağını tahmin ediyoruz."