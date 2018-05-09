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Otomotiv sektörü yeni rekora hazırlanıyor

Otomotiv Distribütörleri Derneği Genel Koordinatörü Erce, "İhracat ve üretim açısından rekorların kırıldığı geçen seneden bir miktar daha iyi bir yıl olma ihtimali çok yüksek." dedi.
09 Mayıs 2018 22:37
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Otomotiv sektörü yeni rekora hazırlanıyor

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Genel Koordinatörü Hayri Erce, "Bursa OtoShow 2018" kapsamında geldiği kentte, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2017'nin ihracat ve üretim açısından verimli geçtiğini ancak iç pazar satışlarının 2016'nın yüzde 2 civarında gerisinde kaldığını söyledi.

Türkiye'nin en büyük ihracat pazarının Avrupa olduğunun altını çizen Erce, "Avrupa'daki toparlanmaya paralel olarak bizim ihracatımızda bir artış oldu. Türkiye'de devreye giren yeni ürünlerin de Avrupa pazarlarında kabul görmesi sayesinde ihracatımızı geçen yıl 1 milyon 333 bin adetle rekor seviyede kapattık." diye konuştu.

Otomotiv sektörünün iç pazarda bu yıl nisan ayına kadar iyi bir performans sergilediğini anlatan Erce, "Nisan ayındaki yüzde 6 gerileme, dört aylık süreci yüzde 1 gerilemeyle kapatmamıza neden oldu. Bu yılın ocak-nisan döneminde Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 1,09 azalarak 229 bin 556 adet olarak gerçekleşti. Aynı dönemde otomobil satışları yüzde 1,99 artarak 177 bin 418'e çıkarken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 10,29 azalarak 52 bin 138'e geriledi." şeklinde konuştu.

"Üretim ve ihracatta geçen yılın üzerine çıkabiliriz"

Erce, iç pazardaki satışların bu yıl 925-975 bin adet aralığında gerçekleşeceğini öngördüklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Geçen yılı 980 bin adet civarında kapatmıştık. Dolayısıyla bir miktar daha geride kalma ihtimalimiz var. Avrupa pazarlarındaki toparlanma devam ediyor. İhracat ve üretim açısından rekorların kırıldığı geçen seneden bir miktar daha iyi bir yıl olma ihtimali çok yüksek. Üretim ve ihracat açısından geçen yılın üzerine çıkabiliriz. Yılın ilk çeyreğinde dış ticaret fazlası açısından çok iyi bir performans devam ediyor. Eğer iç pazar açısından da geçen yılın rakamlarına ulaşabilirsek yılı başarılı şekilde kapatma ihtimalimiz var."
Anadolu Ajansı
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