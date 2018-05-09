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Türk zırhlısı ihracatta gaza basacak

Nurol Makina İş Geliştirme Müdürü Arısüt, "Ejder Yalçın 6-7 ülkenin envanterinde. Halihazırda bazı ülkelerde sözleşme çalışmalarımız devam ediyor. Bu yıl rakamı 2'ye katlarız diye değerlendiriyorum." dedi.
09 Mayıs 2018 22:41
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Türk zırhlısı ihracatta gaza basacak

İhracat başarılarıyla adından söz ettiren zırhlı muharebe aracı Ejder Yalçın 4x4, bu yıl daha büyük hedeflere yürüyor.

Türk savunma sanayisinin zırhlı kara aracı üreticilerinden Nurol Makina, Türkiye'nin ev sahipliğinde, Ege Ordusu Komutanlığının sevk ve idaresinde, dost ve müttefik ülke unsurlarının da katılımıyla İzmir'in Seferihisar ilçesinde gerçekleştirilen Efes 2018 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Tatbikatı'nda (EFES-2018) ürünlerini sergiliyor.

Nurol Makina İş Geliştirme Müdürü Hakan Arısüt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, EFES-2018 tatbikatına katılmaktan gurur duyduklarını söyledi.

Türkiye'nin önemli kara platformu üreticilerinden biri olarak tatbikat kapsamında 4 aracın tanıtımını gerçekleştirdiklerini belirten Arısüt, savunma sanayisi ürünleri sergisinde Ejder Yalçın aracının öne çıkan ürünler arasında yer aldığını bildirdi.

Arısüt, muharebe sahasında doğan, oradaki geri beslemelerle gelişen, operasyonel yeteneklerle güvenlik güçlerinin vazgeçemediği bir kara platformu haline gelen Ejder Yalçın'ın, bu başarısını uluslararası arenaya da taşıdığını vurguladı.

Yeni ülkeler sırada

Aracın, uluslararası arenadaki yüksek rekabet ortamında en zor testlerde rakiplerini geride bıraktığına dikkati çeken Arısüt, Ejder Yalçın'ın operasyonel ve taktik anlamda fark yarattığını dile getirdi. Arısüt, Ejder Yalçın aracına yönelik bu yıl ki hedeflere ilişkin şöyle konuştu:

"Özel harekat, jandarma ve hava kuvvetlerimizle yaşadığımız gururu kara kuvvetlerimizle de yaşamak istiyoruz. Bir an evvel Ejder Yaçın ile Kara Kuvvetleri Komutanlığının envanterinde yer almak istiyoruz. 2018'in bu anlamda güzel bir yıl olmasını, Efes Tatbikatı'nın da bize bu imkanı sağlamasını diliyorum. Ejder Yalçın 6-7 ülkenin envanterinde. Halihazırda sözleşme çalışmalarımız devam ediyor. Bu yıl rakamı 2'ye katlarız diye değerlendiriyorum. Ejder Yalçın ile ilgili pazarlama ve açılım anlamında sıkıntımız yok. Çok yoğun talep olduğu için seri üretimde taleplere yetişme anlamında bunu zaman yaymak gibi bir mecburiyetimiz var. Ejder Yalçın uluslararası pazarda inanılmaz derecede ilgi görüyor, bundan dolayı da çok mutluyuz."

Yüksek koruma ve harekat kabiliyetine sahip

Nurol Makina, 4x4 segmentinde zırhlı muharebe aracı, zırhlı personel taşıyıcı ve özel amaçlı platformların özgün sistem tasarımlarını ve üretimlerini gerçekleştiriyor.

Askeri birliklerle güvenlik güçlerinin meskun mahal ve kırsal alanlar dahil her türlü bölge ve arazi şartlarında harekat ihtiyaçlarına cevap vermek üzere geliştirilen Ejder Yalçın, yüksek koruma ve hareket kabiliyetleriyle dikkati çekiyor.

Ejder Yalçın, Türkiye'nin yanı sıra yakın zamanda Tunus, Özbekistan, Katar ve Senegal'in de aralarında olduğu ülkelerin güvenlik güçleri tarafından tercih edildi.

Sözleşmeye bağlanmış 500 civarında Ejder Yalçın siparişi bulunuyor.
Anadolu Ajansı
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