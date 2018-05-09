1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Otomotivde ithal yedek parçaya sıkı denetim yolda

Ekonomi Bakanı Zeybekci, ithal otomotiv yedek parçalarına yönelik güvenlik denetimlerinin temmuz ayında başlayacağını söyledi.
09 Mayıs 2018 22:46
Yazdır
Otomotivde ithal yedek parçaya sıkı denetim yolda

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ekonomi Bakanlığının sıkı ithalat denetim politikası çerçevesinde ürün güvenliği denetimlerine özel önem verdiğini ve özellikle tüketicilere doğrudan sunulan ürünlerin son iki yıldır ithalatta titiz şekilde incelendiğini söyledi.

Bu çerçevede geçen yıl temmuz ayından bu yana riskli görülen ürünlerin teste tabi tutulmaya başlandığını anlatan Zeybekci, uygulamanın başladığı 17 Temmuz 2017'den bu ayın başına kadar toplam 375 milyon adet ürünü temsil eden numunelerin teste tabi tutulduğunu ve uygunsuz bulunan 12,5 milyon ürünün ithalatına izin verilmediğini bildirdi.

Zeybekci, bu ürünlerin büyük çoğunluğunun oyuncak ve ampul gibi doğrudan tüketiciye ulaşan riskli ürünlerden oluştuğuna işaret ederek, denetimlerin TAREKS (Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi) üzerinden elde edilen bilgilere göre risk esaslı gerçekleştirildiğini, teste gönderilen ürünlerin, denetime tabi tutulanların yaklaşık yüzde 6'sını oluşturduğunu dile getirdi.

Söz konusu sürede yaklaşık 1,6 milyon başvurudan yaklaşık 300 bininin fiilen denetlendiğini vurgulayan Zeybekci, bu denetimlerin ağırlıklı olarak belge ve işaret kontrolü şeklinde gerçekleştiğini ve yaklaşık 90 bin başvurunun teste tabi tutulduğunu kaydetti.

Zeybekci, ürünün fiyatını belirleyen çok sayıda faktörün bulunduğunu anımsatarak, şöyle devam etti:

"Kalite ile fiyat arasında doğru orantı var. Güvenlik kurallarını sağlayan, test edilmiş ve belgelendirilmiş ürünlerin, kalitesiz ve güvensiz ürünlerden daha yüksek fiyatlı olması kaçınılmazdır. Test uygulamasının başlamasının ardından ithalatta ürün güvenliği denetimine tabi ürünlerin fiyatında ortalama yüzde 11'lik artış görülmüştür. Bu artış, teste tabi tutulan ürün grupları için yüzde 37 civarındadır. Bu rakamlardan görüldüğü üzere sıkı ithalat denetim politikası yerli üreticileri, düşük kaliteli ürünlerin haksız rekabetinden de korumaktadır. Bu uygulama ithalata disiplin getirmiş, ülkemize daha kaliteli ve güvenli ürünler gelmeye başlamıştır."

"TAREKS sayesinde ithal ürünleri her an denetleyebiliyoruz"

Sıkı ithalat denetim politikası çerçevesinde yeni uygulamaları hayata geçirmeye devam ettiklerini anlatan Zeybekci, "Bu sene led ampuller ve elektrik motorlarında başladığımız enerji verimliliği testlerimizin kapsamına ay başında klima ve soğutucuları da aldık. Ayrıca denetimlerde tehlikeli ürün olarak karşımıza çıkan adaptörleri de 7 Mayıs'tan itibaren test etmeye başladık." diye konuştu.

Zeybekci, tüketici ürünlerine gösterilen hassasiyetin yanı sıra yıllardır denetlenmesi istenen çok önemli bir ürün grubu için de çalışmalarını tamamladıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Otomotiv yedek parçaları ithalatında güvenlik denetimlerimiz temmuz ayında başlayacak. Uygulama, ilk etapta lastik, cam, far, korna ve çocuk koltuğu ile gerçekleştirilecek, gelecek yıldan itibaren emniyet kemeri, fren sistemleri gibi diğer ürünlere de yaygınlaştırılacak. Bu konuda özellikle yerli üreticilerden gelen taleplere sessiz kalamazdık. Genellikle Uzakdoğu ülkelerinden gelen ucuz, markasız ve kalitesiz ürünler can güvenliğimizi tehdit etmekle kalmıyor, kaliteli ve belgeli üretim yapan yerli üreticilerimizle de haksız rekabet yapıyor. 2 Mayıs'ta yayımladığımız Araç Parçalarının İthalat Denetimi Tebliği'nin yürürlüğe girmesiyle otomotiv ürünleri için uluslararası bir güvenlik işareti olan 'E'yi taşımayan parçalar ithal edilemeyecek."

Zeybekci, ilk etapta denetlenecek ürünlerin geçen yılki ithalat rakamının yaklaşık 1,4 milyar dolar olduğunu belirterek, "İthalat denetimlerinde kullanılan TAREKS sadece risk analizi yapmakla kalmayıp, aynı zamanda ülkemize ithal edilen ürünler için detaylı bir bilgi bankası oluşturuyor. Bu bilgiler piyasa gözetim ve denetim birimlerine anında aktarıldığı için ürünler gümrükte denetlenmeden risk analizi yoluyla geçse bile iç piyasada her an denetlenmesi mümkün olabiliyor." dedi.
Anadolu Ajansı
Bu haber 341 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Otomotiv sektörü yeni rekora hazırlanıyor
09 Mayıs 2018 22:37		 'Araçlara alkol ölçer takılsın' önerisi
09 Mayıs 2018 22:09
Yerli otomobilin CEO'su cuma günü açıklanacak
08 Mayıs 2018 11:39		 Japon dünya devinden şok dizel kararı
07 Mayıs 2018 17:24
Motosiklet alıcısı 50cc'nin altında modellere yöneldi
06 Mayıs 2018 19:28		 Otomotiv ihracatı 27 aydır aralıksız artıyor
06 Mayıs 2018 12:10
Dünyadaki tüm araçlarda 'made in Turkey' yazıyor
03 Mayıs 2018 15:38		 Otomotiv 'son 12 aylık' ihracat rekorunu kırdı
03 Mayıs 2018 14:33
Otomobil ve hafif ticari araç pazarı daraldı
03 Mayıs 2018 12:39		 Galericiler 13 Mayıs'ı bekliyor
03 Mayıs 2018 11:16
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
KPSS başvuruları bugün başlıyor
MEB, sözleşmeli öğretmen adaylarını tekrar elemekle doğrusunu mu yaptı?
10 Mayıs 2018'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ahdım olsun faizler,enflasyon ve cari açık düşecek 2
karşıyaka spor kulübü 1
gaza getiren sözler 1
Dizilerin sezon ortasında oyuncu değiştirmesi 1
Sandığın ne anlama geldiğini anlamayan klavye kahramanları,24 Ha 1
caymak 1
gram altın 4
razı olmak 1
yolda radar olduğunu selektör yaparak haber veren sürücü 1
kayıp aranıyor 2
SON İLANLAR
Balıkesir Polisevi İşçi Alım İlanı
Çukurca Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Erdek Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Polat Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Çanakkale Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Pamukkale Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü 1 Eski Hükümlü Alacak
Türkiye Ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü 6 Akademik Personel Alacak
Adnan Menderes Üniversitesi 20 Akademik Personel Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sosyal medya hesaplarını yönetebilecek editör alınacak
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam