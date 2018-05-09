1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Akıntıya kapılan iki lise öğrencisi toprağa verildi

Kumçatı beldesinde hayvan otlatırken sağanak nedeniyle yükselen derede akıntıya kapılan yaşamını yitiren iki çocuk, gözyaşları arasında defnedildi
09 Mayıs 2018 22:50
Yazdır
Akıntıya kapılan iki lise öğrencisi toprağa verildi

Şırnak'ın Kumçatı beldesinde suyun akıntısına kapılarak hayatını kaybeden iki genç, defnedildi.

Sudan cansız bedenleri çıkarılan Mehmet Zeyrek (15) ve Agit Güler'in (16) cenazeleri, Şırnak Devlet Hastanesindeki otopsilerinin ardından ailelerine teslim edildi.

Kumçatı Nasırhan Mahallesi camisinde akşam namazının ardından Nasırhan Mezarlığı'nda gözyaşları arasında defnedildi.

Kumçatı beldesinde hayvan otlatırken sağanak nedeniyle yükselen derede akıntıya kapılan Zeyrek ve Güler boğulmuş, cesetleri dereden çıkarılmıştı.

Anadolu Ajansı
Bu haber 633 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Günün kahramanı: 19 yaşındaki Ayşe Bilgin
09 Mayıs 2018 21:56		 Liseli çoban kızın hedefi, futbolcu olmak
09 Mayıs 2018 21:41
Kilis'te polis 150 çocuğu geziye götürdü
09 Mayıs 2018 21:36		 Kazada yaralananlara ilk müdahaleyi başhekim yaptı
09 Mayıs 2018 21:21
Şehit Onbaşı Peker'in naaşı Sivas'a getirildi
09 Mayıs 2018 20:04		 Niğde'de öldürülen başkana belediye önünde veda
09 Mayıs 2018 19:41
45 ülkeden 600 mikrocerrah bir araya gelecek
09 Mayıs 2018 19:22		 Ankara Valisi: Sel mağdurlarına bugün ödeme yapılacak
09 Mayıs 2018 17:13
Alevler arasında kalan otoparkçıyı genç kız kurtardı
09 Mayıs 2018 16:53		 Kültür varlıkları raporu UNESCO'ya gönderilecek
09 Mayıs 2018 16:49
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
KPSS başvuruları bugün başlıyor
MEB, sözleşmeli öğretmen adaylarını tekrar elemekle doğrusunu mu yaptı?
10 Mayıs 2018'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ahdım olsun faizler,enflasyon ve cari açık düşecek 2
karşıyaka spor kulübü 1
gaza getiren sözler 1
Dizilerin sezon ortasında oyuncu değiştirmesi 1
Sandığın ne anlama geldiğini anlamayan klavye kahramanları,24 Ha 1
caymak 1
gram altın 4
razı olmak 1
yolda radar olduğunu selektör yaparak haber veren sürücü 1
kayıp aranıyor 2
SON İLANLAR
Balıkesir Polisevi İşçi Alım İlanı
Çukurca Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Erdek Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Polat Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Çanakkale Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Pamukkale Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü 1 Eski Hükümlü Alacak
Türkiye Ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü 6 Akademik Personel Alacak
Adnan Menderes Üniversitesi 20 Akademik Personel Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sosyal medya hesaplarını yönetebilecek editör alınacak
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam