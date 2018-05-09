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'Sözleşmeli öğretmenler kadroya geçirilmelidir'

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Öğretmenleri söz konusu yerlerde tutmanın yolu, cebri değil, cezbedici yöntemlerden; öğretmenlerimizin mali ve özlük haklarının iyileştirilmesinden geçmektedir. İş barışını bozan sözleşmeli istihdamdan vazgeçilmeli, sözleşmeli öğretmenler kadroya geçirilinceye kadar da eş ve sağlık mazereti giderilmelidir."
09 Mayıs 2018 23:02
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'Sözleşmeli öğretmenler kadroya geçirilmelidir'

Genç Memur-Sen'in 81 ilde düzenlediği "Bir Bilenle Bilge Nesil" projesinin ödül törenlerinin ilki Erzurum'da Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde yapıldı. Vali Yardımcısı Muharrem Eligül, Memur-Sen İl Temsilcisi Abdullah Duman, Eğitim-Bir-Sen 1 No'lu Şube Başkanı Erkan Ciyavul, 2 No'lu Şube Başkanı Mustafa Karataş, Genç Memur-Sen İl Temsilcisi Selim Işık ve çok sayıda öğrencinin katıldığı programda konuşan Ali Yalçın, proje kapsamında 43 bin öğrenciyle çalışmalar yapıldığını, 100 binleri bulan kitap tahlillerinin gerçekleştirildiğini söyledi.

Gençlere karşı sorumluluğumuz var

Özelde üyelerinin, eğitim çalışanlarının, kamu görevlilerinin mali, sosyal ve özlük haklarını koruma ve geliştirme odaklı genelde ise ülkenin özgürleşmesi, demokratikleşmesi, katılımcı bir demokrasinin tüm kanalları ile Türkiye'de tahkim edilmesi noktasında sorumluluk aldıklarını kaydeden Yalçın, "Milli iradenin vesayetin tahakkümünden kurtarılması, özgürlük alanlarının genişletilmesi, herkesin emeğinin karşılığını alması, gelir dağılımındaki adaletsizliğin giderilmesi için mücadele veriyoruz. Sorunları bilen, çözüme ilişkin öneriler sunan bir teşkilatız. Bununla birlikte, gençlere karşı sorumluluğumuz da var" şeklinde konuştu.

Gençlere karşı sorumluluklarının gereğini yerine getirmek için çaba harcadıklarını belirten Yalçın, şunları söyledi: "Bir Bilenle Bilge Nesil projesi, ülkemizin geleceği ve imarı, nesli inşa noktasında son derece kıymetli bir projedir. Eğitim-Bir-Sen olarak, 450 bine yaklaşan üyemizle gençliğe karşı sorumluyuz. Bu amaçla öğretmeni, öğrenciyi ve kitabı bir araya getiren bir projeyi hayata geçirdik. Sonuçta 43 bin öğrenci ile bire bir çalışma yaptık. Çok kıymetli olan bu çalışmayı yıl sonu itibarıyla noktalamış durumdayız. 81 ilde buna ilişkin kapanış programları yapıyoruz. Çok kıymetli bir eğitim faaliyetini gerçekleştirdikleri, gençleri kitapla buluşturdukları için, bu projede görev alan öğretmenlerimize, onları yüreklendiren okul yöneticilerimize, teşkilatlarımıza ve birbirinden kıymetli öğrencilerimize teşekkür ediyorum."

Eğitimciye gereken değer verilmelidir

"Geleceğimiz, kendi medeniyet değerlerine vakıf, bunları yaşayan ve yaşatan, okuyan, araştıran, soran, sorgulayan, üreten gençlerin omuzlarında yükselecektir" diyen Yalçın, "Bunu ancak iyi bir eğitimle sağlayabiliriz. Eğitimin temel unsuru da öğretmendir. İyi ve başarılı gençler yetiştirmek istiyorsak, öğretmene hak ettiği değeri vermeliyiz. Performans değerlendirme gibi moral ve motivasyon bozan uygulamalar yerine, eğitimcilerin önünü açmalı, sorunlarını çözmeli, hayat standartlarını yükseltmeli, mali, özlük ve sosyal haklarını iyileştirmeliyiz" diye konuştu.

Sözleşmeli öğretmenler kadroya geçirilmelidir

Farklı istihdam modellerinden vazgeçilmesi, sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi ve atamaların kadrolu yapılması çağrısında bulunan Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü: "Öğretmen sirkülasyonunun yoğun olduğu illerde teşvik edici çalışmalar yapılarak sirkülasyonun önüne geçilmelidir. Öğretmenleri söz konusu yerlerde tutmanın yolu, cebri değil, cezbedici yöntemlerden; öğretmenlerimizin mali ve özlük haklarının iyileştirilmesinden geçmektedir. İş barışını bozan sözleşmeli istihdamdan vazgeçilmeli, sözleşmeli öğretmenler kadroya geçirilinceye kadar da eş ve sağlık mazereti giderilmelidir."

Eğitimin niteliğinin artırılmasının önündeki engeller kaldırılmalıdır

Eğitimin niteliğinin artırılmasına engel teşkil eden birçok sorun bulunduğuna dikkat çeken Ali Yalçın, istihdam sürecindeki zorluklar ve haksızlıklar, öğretmen açığı, Alo 147 şikayet hattı, istihdamda güçlük çekilen bölgelerdeki mahrumiyetler ve şiddet gibi sorunların bir an evvel çözüme kavuşturulması gerektiğini vurguladı.

Performansı düşüren, eğitimcileri karşı karşıya getiren uygulamalara, farklı istihdam modellerine, adalet duygusunu zedeleyen mülakatla atama yöntemine, iş güvencesini kaldırmaya yönelik arayışlara karşı olduklarını, olmaya da devam edeceklerini ifade eden Yalçın, performans değerlendirme taslağının geri çekilmesi ve eğitim çalışanlarını her türlü şiddetten koruyacak, şiddet uygulayanlara gereken cezanın verilmesini sağlayacak yasal bir düzenlemenin çıkarılması talebiyle başlattıkları imza kampanyasının 1 Mayıs itibarıyla sona erdiğini, şubelerden gelen imza klasörlerini Milli Eğitim Bakanlığı'na ve TBMM'ye ulaştıracaklarını dile getirdi.

Yalçın, insanın merkeze alındığı, emeğin, üretimin, adil paylaşımın olduğu bir dünya için mücadeleye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından, dereceye giren öğrencilere çeşitli ödüller verildi.

Yedi Güzel Adam Kütüphanesi açıldı

Genel Başkan Ali Yalçın, Genç Memur-Sen, Eğitim-Bir-Sen Erzurum 1 No'lu Şube ve KYK İl Müdürlüğü'nün katkılarıyla Kazım Karabekir Yurdu'nda kurulan Yedi Güzel Adam Kütüphanesi'nin açılışını yaptı.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ve KYK İl Müdürü Salih Kaygusuz'un da katıldığı açılışta konuşan Yalçın, emeği geçenlere teşekkür etti. Öğretmenlik mesleğine ilişkin sorumluluklarını yerine getirmeyi sürdüreceklerini kaydeden Yalçın, "Maksadımız, öğrencileri kitapla buluşturmak, öğretmenle aynı ortamda bir araya getirip kitap kritiklerinin yapılmasını sağlamaktır" dedi.
Memurlar.Net
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