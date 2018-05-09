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'Emekçiye de ikramiye verilmesi lazım'

BEM-BİR-SEN Genel Başkanı Turbay: - "Emekliye ikramiye verildi, çalışana da verilmesi lazım. Emekliye verildi, emekçiye de verilmesi lazım. Belki bunlarla ilgili de ilerleyen günlerde iyi şeyler de olabilir diye düşünüyorum"
09 Mayıs 2018 23:07
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'Emekçiye de ikramiye verilmesi lazım'

Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (BEM-BİR-SEN) Genel Başkanı Mürsel Turbay, "Emekliye ikramiye verildi, çalışana da verilmesi lazım. Emekliye verildi, emekçiye de verilmesi lazım. Belki bunlarla ilgili de ilerleyen günlerde iyi şeyler de olabilir diye düşünüyorum." dedi.

BEM-BİR-SEN Siirt Şube Başkanlığı tarafından Siirt Belediyesi çalışanları ile düzenlenen dayanışma gecesinde konuşan Turbay, Memur-Sen konfederasyonu ve üye sendikalarına bağlı çalışanların her zaman yanlarında olduklarını belirtti.

Emekliye verilen her bayram öncesi ikramiyenin çalışana da verilmesi için gayret gösterdiklerine işaret eden Turbay, şöyle devam etti:

"Belki farklı şeyler ilerleyen günlerde olabilir. Emekliye ikramiye verildi, çalışana da verilmesi lazım. Emekliye verildi, emekçiye de verilmesi lazım. Belki bunlarla ilgili de ilerleyen günlerde iyi şeyler de olabilir diye düşünüyorum. Sonucun ne olacağını şimdiden kestirmek mümkün değil ama biz sizlerin adına orada gerçekten mücadele ediyoruz. Her zaman sizlerin hak ve menfaatlerini korumak için gayret ediyoruz. Elimizden gelen gayreti sizler için gösteriyoruz, yapacağız. Rabbim yar ve yardımcınız olsun."

Turbay, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin de değerlendirmelerde bulunarak, "Ülkemizin birlik ve beraberliği için bir olmalıyız. 24 Haziran'da biliyorsunuz seçim var. İllaki eksiklikler, aksaklıklar olur ama 24 Haziran'da ülkemizin ve milletimizin derdiyle dertlenen, iyi, güzel insanlarla birlikte olmak zorundayız. Tarafımızı ülkemiz, milletimiz ve toplumumuz yanında değerlendirmek zorundayız." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Ceyhun Dilşad Taşkın da çalışanın emeğinin mutlaka en güzeliyle karşılanmasını istedi.

Ülke olarak güçlenmenin herkese fayda getireceğini vurgulayan Taşkın, şunları kaydetti:

"Biz ülke olarak ne kadar güçlenirsek yarın kendimiz, çocuklarımız, torunlarımız belki bizim etkimizle, bizim binlerce yıllık tarihimizden getirdiğimiz o mükemmel geleneklerimizle, bu coğrafyada bütün unsurlarımızla birlikte insanlığa da tekrar insanlık katacağız. Bölgemize huzur, güzellik katacağız. Bütün inancımız, gayretimiz, emeğimiz bundadır."

Dayanışma gecesine, AK Parti Siirt İl Başkanı Fuat Özgür Çalapkulu, Memur-Sen Siirt İl Temsilcisi Murat Şeker, BEM-BİR-SEN Siirt Şube Başkanı Mehmet Sabit Sevgili ve belediye çalışanları katıldı.

Anadolu Ajansı
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