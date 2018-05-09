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Maket trafik ekipleri kazaları yüzde 17,5 azalttı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, maket trafik ekipleri uygulaması ile kazaların yüzde 17,5 azaldığını açıkladı.
09 Mayıs 2018 23:27
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Maket trafik ekipleri kazaları yüzde 17,5 azalttı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Trafikte Çocuk Güvenliği" seminerine katıldı. Seminerde konuşan Bakan Soylu, Trafik meselesinin önemine değindi.

Türkiye'nin trafik kazalarının önlenmesinde çok büyük mesafe aldığını belirten Soylu konuşmasına şöyle devam etti:

"Araç sayısı, sürücü sayısı ve nüfus artışına rağmen 100 bin araca düşen ölüm sayısını 2008 yılını 100 kabul edersek, bugün ulaştığımız rakam 52'dir. Alınan tedbirlerle 100'den 52'ye düşmüş bir tabloyla karşılaşıyoruz. Ancak hala istediğimiz yerde olduğumuzu elbette söyleyemeyiz çünkü söz konusu olan candır. İçişleri Bakanlığının asayişten teröre, trafikten uyuşturucuya, göçten nüfus vatandaşlık işlerine kadar geniş bir görev alanı var. Özellikle 15 Temmuz'dan sonra bakanlığın tamamında bir stratejik dönüşüm yaşandı. Bizim terörle mücadelemizin, uyuşturucuyla mücadelemizin bir stratejisi var. Aynı şekilde trafiği yönetmek için de belirlediğimiz bir strateji değerlerimiz var. Bunların ilki izlemektir. Yani teknolojik alt yapıyı kullanarak trafiği doğru ve eksiksiz bir şekilde izleyebileceğimiz bir yapıyı oluşturduk. Bunun içerisinde kent güvenliği yönetim sisteminin oluşturduğu avantajlardan, AVM otoparklarındaki kameraya kadar her sistemde her imkanı kurduk ve bunların olumlu dönüşlerini almaktayız."

"Maket trafik ekipleri kazaları yüzde 17,5 azalttı"

"İkinci olarak hem denetimi arttırdık hem de denetim elemanlarını görünür kılmaya özen gösterdik. Böylece elde edeceğimizi politika algılanan yakalanma riskini düşüncesini arttırıp trafikteki insan davranışlarını olumlu yönde değiştirmeyi hedeflemektir. Algılanan yakalanma riski duygusunu yakalamak için maket trafik ekipleri uygulamasını yaptık ve uyguladığımız yerlerde kazalarda yüzde 17,5 azalış elde ettik."

"Uyuşturucudan işlem yapılan sürücü sayısı yüzde 89,7 arttı"

Şu anda 10 ilde uyuşturucuyla ilgili de testlerin yapıldığını belirten Soylu, "Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmaktan işlem yapılan sürücü sayısı da yüzde 89,7 oranında artış sağlamıştır. 2017 sonu itibariyle toplam bin 110 sürücüye işlem yapılmıştır. Trafik polislerinin görünürlüğünü arttırabilmek için de yeni üniformalara geçtiğimizi tekrar ifade etmek istiyorum.

"Bu kemer sana çok yakıştı"

"Asıl mesele geleceğin sürücülerini doğru yetiştirmek. Bugün bu salondaki çocukların hepsi birkaç yıl sonra ehliyet alacak. Onlara emniyet kemerini takmanın gerekliliğini, aşırı hız yapmanın tehlikesini, direksiyon başında cep telefonu kullanmanın yanlışlığını bugün öğretmek durumundayız. Bu yılki yarışma kampanyamızın adı 'Bu kemer sana çok yakıştı.' Bunu her birimiz sosyal medyada paylaşmak durumundayız ve bunu bir eğitim ve bir öğretim meselesi olarak ortaya koymalıyız. Yaya olarak nasıl davranacağımız da bu yaşlarda öğretmek durumundayız geç kalmış bir eğitim bizim işimize yaramaz"

"800 bin öğrenciye eğitim verildi"

"İçişleri Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Polis Eşleri Derneği iş birliğiyle 2013 yılında bir proje başlattık. 2014 itibariyle 800 bin öğrenciye eğitim verildi. Bugün bu sayı 2017 sonu itibariyle iyi bir rakama ulaştı. 2017 yılında 4-17 yaş arasındaki çocuklarımızın karıştığı kazalarda hayatını kaybedenlerin sayısında yüzde 11,24 azalma oldu. Eğitimlerin başladığı 2013 yılı ile 2017 sonunu karşılaştırdığımızda ise 3-17 yaş arasındaki trafik kazası can kayıplarında yüzde 26 oranında bir azalma görüyoruz. 2017'ye göre 2018'de aynı yaş grubundaki çocuklarımızda yaya olarak karıştığı kazalarda can kaybını yüzde 29 oranında azaldığını görüyoruz"

Çocukları sadece trafik konusunda eğitmeyip, aynı zamanda geleceğin sürücülerini de doğru alışkanlıklarla yetiştirmeye çalıştıklarını vurgulayan Soylu, bu çalışmaların çok güzel neticeler vereceğini umduğunu kaydetti.

Seminere katılan ortaokul öğrencileriyle yapılan röportajda Ceyda Solak isimli öğrenci, trafik kurallarına uyulmazsa neler olabilir sorusunu yanıtlayarak, "Kaza ve can kaybı olabilir. Bir sürü kötü sonuçlar olabilir. Bunları engellemek için ailelerimizi uyarmalıyız. Kendileri de dikkat etmeli ve bilgilendirmeliyiz" dedi.

Bakan Soylu'nun konuşmasının ardından trafik polisi üniforması giyen minikler sahneye çıkarak, trafik kurallarıyla ilgili sloganlar attı. Program daha sonra Prof. Dr. Üstün Dökmen'in yaptığı konuşmayla sona erdi.
Anadolu Ajansı
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