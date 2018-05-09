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Etkin pişmanlık yasasından haberim yokmuş

Suriye'nin Lazkiye kentinden gemiyle Muğla'nın Seydikemer ilçesine geldikleri belirlenen PKK'lı teröristlere yönelik operasyonlarda yakalanan tutuklu 15 sanığın yargılanmasına devam edildi
09 Mayıs 2018 23:38
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Etkin pişmanlık yasasından haberim yokmuş

Suriye'nin Lazkiye kentinden gemiyle Muğla'nın Seydikemer ilçesine geldikleri belirlenen PKK'lı teröristlere yönelik operasyonlar sonucu yakalanan tutuklu 15 sanık hakim karşısına çıktı.

Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar ile avukatları ve tercümanlar katıldı.

Duruşmada söz verilen sanıklardan Muhammed Reşşo, 2000 yılında PKK'ya katılan kardeşlerinden etkilendiği için örgüte katıldığını söyledi.

PKK'ya katılıp siyasi eğitim aldığını belirten Reşşo, 2010'a kadar örgütün kamplarında kaldığını, sahte pasaport ve kimlik kullandığını, terör örgütü üyelerinin Türkiye'ye aktarımını yapmak için deniz yoluyla beş kez Türkiye'ye geldiğini belirtti.

Türkiye'ye insan getirmeye başladığını aktaran Reşşo, şunları ifade etti:

"Bir defa Şam 4 defa da Santo isimli gemiyle insan getirdik. Bu beş seferin 3'ünde getirdiğimiz kişileri sahil güvenliği gördüğümüz için kıyıya indiremeden geri götürdük. Ben götür getir işleri yapıyordum. Son gelişimizde örgüt mensuplarını kıyıda bıraktıktan sonra Ahmet ile kayığa binerek tekneye geri döndük. Yaklaşık 5 dakika sonra da devriye gemisi yanımıza geldi, yakalandık."

Sanıklardan Mehmet Can Yiğirer, örgüte 2013'te katıldığını, Suriye üzerinden Kuzey Irak'a geçtiğini, 2,5 ay Ayn el-Arap'ta eğitim aldığını, örgütte hem lojistik hem de askeri anlamda eğitimler gördüğünü bildirdi.

Gemiyle Türkiye'ye gelmek için "Mervan" kod adlı kişiden talimat aldığını aktaran Yiğirer, mahkeme başkanının "geliş amacınız neydi?" sorusuna, "Bize geliş amacımızın askeri hamleden ziyade erzak, giyecek gibi alt yapı hazırlıkları için olduğu söylendi. Önceliğimiz alt yapıyı hazırlamaktı. Alt yapıyı hazırladıktan sonra gelecek talimatlara yönelik hareket edeceğimiz söylendi." karşılığını verdi.

Mahkeme başkanının "Ele geçirilen malzemeler arasında bazı haritalarda işaretlemeler vardı, bunlar hakkında bilgin var mı?" sorusuna Yiğirer, "Hangi amaçla işaretlendiğini bilmiyoruz. Grup sorumlusu biliyor." dedi.

Deniz yoluyla gelmek için 7-8 kez girişimde bulunduklarını aktaran Yiğirer, şunları kaydetti:

"Biz 4 kişiydik. Sahile çıkmayı başardıktan sonra bir tepeye tırmanmaya başladık. Tepeye tırmandığımızda bizi getiren geminin yakalandığını gördük. Yanımızda bulunan çantalarda silah, mühimmat, el bombaları vardı. Teknenin yakalandığını görünce araziye kaçtık. Yaklaşık 10 gün boyunca kimseyle temas kurmadık. Erzak sıkıntısı yaşamaya başladık. Ağabeyimle irtibat kurdum. Kendisinden iki arabayla gelmesini istedim. Amacım ailemin yanına gitmek, daha sonra teslim olmaktı. Arabaya bindikten kısa süre sonra yakalandık. Örgüte katıldığım andan itibaren hiçbir faaliyete katılmadım. Etkin pişmanlık yasasından yararlanmak istiyorum."

- "Hata yapmışım"

Sanıklardan Serbest Şenlik ise Lazkiye'den gemiyle Türkiye'ye geldiğini, sahile çıkmak için bindikleri kayık batınca yanındakilerin de dağıldığını bildirdi.

Yüzerek sahile çıktığını belirten Şenlik, "Yanımızdaki çantalarda tabanca, kısa namlulu otomatik silahlar, el bombaları vardı. Ancak hepsi kayıkla battı. Benimle 4 kişi sahile çıktı. Bir süre saklandık. Sonra çatışma çıktı. Çatışmadan önce kaçtım. Etkin pişmanlık yasasından haberim yoktu, hata yapmışım. Hatanın neresinden dönersem kardır dendiğim için bildiğim her şeyi polise anlattım." diye konuştu.

Mahkeme savunmaların ardından tutuklu sanıklardan Adem ve Mustafa Yiğirer ile Bahtiyar Şenlik ve İsmail Bozdağ'ın tahliyesine karar vererek duruşmayı 3 Ağustos'a erteledi.
Anadolu Ajansı
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