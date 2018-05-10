10 Mayıs 2018'den önemli gündem başlıkları

1- Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Basın İlan Kurumu tarafından gerçekleştirilen "Yeni Nesil Gazetecilik Eğitim ve İstihdam Programı Sertifika Töreni"ne katılacak.

(Ankara/10.00)

2- Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Gürsel Özyiğit'i Çankaya Köşkü'nde kabul edecek.

(Ankara/15.00)

3- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, geçen yıl geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper için okutulacak mevlide katılacak, kabrini ziyaret edecek, anma programına iştirak edecek.

(Aydın/16.45/17.30/18.30)

4- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Bakanlığı ile Google Türkiye iş birliğinde düzenlenecek kadın muhtarlar ve azaların internet ve dijital teknolojinin kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik "Dijital Okur Yazarlık Eğitimi" programına katılacak.

(İstanbul/14.30)

5- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu tarafından düzenlenen "Çalışma Hayatı İstişare Toplantısı"na iştirak edecek.

(İstanbul/09.30)

6- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında "Seçim Bölge Güvenlik Toplantısı" yapılacak.

(Samsun/09.30/Gaziantep/15.30)

7- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, DSİ tesisleri toplu temel atma ve açılış törenlerine iştirak edecek, ziyaretler gerçekleştirecek, Balıkesir Adliye Sarayı Köprülü Kavşağı temel atma törenine katılacak.

(Çanakkale/09.30-11.00/Balıkesir/13.00-17.30)

8 -AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/16.00)

9- CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Hakkari mitinginde konuşacak.

(Hakkari/15.00)

10- MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/11.00)

11- TBMM'den

- Genel Kurulda, vergi ve prim borçlarının yapılandırılması, emeklilere bayram ikramiyesi gibi düzenlemeleri de içeren Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Tasarısı'nın görüşmelerine devam edilecek.

- Plan ve Bütçe Komisyonunda, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Konusunda Yetki Kanunu Tasarısı görüşülecek.

(TBMM/14.00/10.00)

EKONOMİ

1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Türkiye Gıda Sanayi Zirvesi'ne katılacak.

(Konya/10.30)

2- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Yaşam ve Kültür Merkezi ile Acıpayam ve Çivril kapalı yüzme havuzlarının açılış törenlerine iştirak edecek.

(Denizli/10.00/12.00/17.00)

3- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, YASED İstişare Toplantısı'na katılacak.

(İstanbul/13.00)

4- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Gören Göz" cihazları dağıtım töreni ile 12. Uluslararası Elektronik Haberleşme Düzenleyiciler Konferansı'na iştirak edecek.

(Ankara/09.30/11.00)

5- TÜİK, "İstatistiklerle Aile 2017" bültenini yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

6- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/14.30)

7- TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, ramazan ayı öncesinde üretici ve market fiyatlarını açıklayacak.

(Ankara/10.30)

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.

(Halep/İdlib/Humus)

GÜNCEL

1- Danıştayın 150. kuruluş yıl dönümü ve "Danıştay ve İdari Yargı Günü" dolayısıyla kutlama töreni düzenlenecek.

(Ankara/10.00)

2- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın katılımıyla, ana teması "İsraf" olan 2018 Yılı Ramazan Ayı Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirilecek.

(Ankara/10.30)

3- FETÖ davaları

- Akıncı Üssü darbe davasında 473 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonunda devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- Darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 224 sanığın yargılandığı davaya Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- Darbe girişiminde Gölbaşı'ndaki Özel Kuvvetler Komutanlığını ele geçirme teşebbüsüyle ilgili 68 sanığın yargılandığı davaya 14. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- Darbe girişimine ilişkin eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan'ın da aralarında bulunduğu 73 jandarma personeli ile terör örgütünün jandarma yapılanmasında sözde "abilik" yaptığı belirtilen 19'u sivil olmak üzere 92 sanığın yargılanmasına, İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, 6. Ulusal Yayın Kongresi'ne ve Yumurta ve Sanatları Merkezi açılışına katılacak, inceleme ve ziyaretlerde bulunacak.

(Afyonkarahisar/09.30-15.30)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ziyaretlerde bulunacak, Ziraat Türkiye Kupası final karşılaşmasını izleyecek.

(Diyarbakır/17.30-20.30)

2- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası finalinde Teleset Mobilya Akhisarspor ile Fenerbahçe, Diyarbakır Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(Diyarbakır/20.30)

3- Etnospor Kültür Festivali, Yenikapı Etkinlik Alanı'nda devam ediyor.

(İstanbul/10.30)

4- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 29. hafta, Beşiktaş Sompo Japan-Eskişehir Basket ve TOFAŞ-Trabzonspor maçlarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/18.30/Bursa/20.30)

5- Hentbolda Kadınlar Türkiye Kupası'nın sahibinin belirleneceği Dörtlü Final organizasyonunun final maçında Kastamonu Belediyespor ile Polatlı Belediyespor karşılaşacak.

(Eskişehir/17.00)

6- TFF 2. Lig play-off çeyrek finalinde Kırmızı Grup'ta Keçiörengücü-Menemen Belediyespor, Sivas Belediyespor-Afjet Afyonspor, Beyaz Grup'ta ise Sakaryaspor-Bandırmaspor ve Şanlıurfaspor-Gümüşhanespor maçları yapılacak.

(Ankara/Sivas/16.00/Sakarya/Şanlıurfa/19.00/)

7- Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off çeyrek final serisi üçüncü maçlarında Selçuklu Belediyespor-Bandırma Kırmızı, Afyon Belediyespor-İstanbulspor Beylikdüzü karşı karşıya gelecek.

(Konya/18.00/Afyonkarahisar/19.00)