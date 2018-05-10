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D-8 Ülkeleri İHA'lar için Kapadokya'da buluşacak
D-8 üye ülkelerinin Sivil Havacılık Otoriteleri ile ilgili endüstri temsilcilerinin katılımlarıyla düzenlenecek, "insansız hava araçları (İHA) ve Yabancı Hava Aracı Emniyet Denetimi (SAFA) çalıştayı", 10-12 Mayıs'ta Kapadokya'da yapılacak.
D-8 üye ülkelerinin Sivil Havacılık Otoriteleri ile ilgili endüstri temsilcilerinin katılımlarıyla düzenlenecek, "insansız hava araçları (İHA) ve Yabancı Hava Aracı Emniyet Denetimi (SAFA) çalıştayı", 10-12 Mayıs'ta Kapadokya'da yapılacak.
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden (SHGM) yapılan yazılı açıklamaya göre, D-8 Sivil Havacılık Çalışma Grubu'nda "Eğitim ve Kapasite İnşası" görev gücünün başkanlığını yürüten SHGM, önemli bir etkinlik düzenleyecek.
D-8 üye ülkelerinin Sivil Havacılık Otoriteleri ile ilgili endüstri temsilcilerinin katılımlarıyla SHGM, "İnsansız Hava Araçları ve SAFA çalıştayı"na ev sahipliği yapacak.
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