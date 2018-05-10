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FETÖ elebaşının avukatından 'şike kumpası2 itirafı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasıyla 20'si tutuklu 108 sanığın yargılandığı davada, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in avukatlarından sanık Orhan Erdemli savunmasında, "FETÖ'nün yargı ve emniyetteki üyelerinin kumpasıyla Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve diğer yöneticilere operasyon yapıldı." dedi.
10 Mayıs 2018 01:14
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FETÖ elebaşının avukatından 'şike kumpası2 itirafı

- Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasıyla 20'si tutuklu 108 sanığın yargılandığı davada, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in avukatlarından sanık Orhan Erdemli savunmasında, "FETÖ'nün yargı ve emniyetteki üyelerinin kumpasıyla Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve diğer yöneticilere operasyon yapıldı." dedi.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki salonda yapılan duruşmada, sanık Orhan Erdemli savunma yaptı.

Erdemli, savunmasına başlamadan önce diğer sanıkların duruşma salonundan çıkarılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, talebi kabul ederek, sanıkları duruşma salonundan çıkardı.

Sanık Erdemli savunmasında, Fetullah Gülen ile 2011-2012'de Pensilvanya'da görüştüğünü, darbe girişimini FETÖ'nün yaptığından emin olduğunu ifade ederek, "Fetullah Gülen iki yüzlüdür. Bana başka bir şey söylüyordu, bir başkasına başka bir şey. Bunlar örgüt ve darbeyi de kesinlikle bunlar yaptı. Yüzsüzce inkar ediyorlar." itirafında bulundu.

Şike soruşturmasının da FETÖ'nün bir kumpası olduğunu düşündüğünü dile getiren Erdemli, "FETÖ'nün yargı ve emniyetteki üyelerinin kumpasıyla Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve diğer yöneticilere operasyon yapıldı. Firari savcılar Fikret Seçen ve Zekeriya Öz ile firari avukatlar Halil İbrahim Koca ve Cemalettin Mutlu koordineli bir şekilde çalıştı." ifadelerini kullandı.

Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Odyakmaz'ın avukatlığını yaptığı dönemde FETÖ'nün kapatılan yayın organlarında çalışan muhabirler tarafından kınandığını kaydeden Erdemli, "Bu muhabirler bana 'Bu davada sizin ne işiniz var? Mecnun davanın kilit adamlarından biri. Bu adamın vekaletini bırakın.' dediler. Bu muhabirler arkamdan konuşmuş. Odyakmaz'ın avukatı olduğum için o dönem operasyonu yürüten Savcı Mehmet Berk'in odasına gittim. Kendisiyle konuşmak için üç tanık getirdiğimi söyledim. Savcı tanıkları ne zaman getirirsem getireyim sonuçların değişmeyeceğini söyledi." şeklinde savunma yaptı.

- "Yıldırım'ı verin, akşama evdesiniz"

Sanık Erdemli, 3 Temmuz sürecinde operasyonu yapan emniyetçilere bunun hukuk dışı olduğunu aktardığını iddia ederek, o dönemde gözaltına alınan sanıklara "Aziz Yıldırım'ı verin, akşama evdesiniz." denildiğini duyduğunu beyan etti.

Kendisinin kumpas sürecinde eski emniyet müdürü Ali Fuat Yılmazer tarafından tehdit edildiğini kaydeden Erdemli, FETÖ'nün avukat yapılanmasından da bahsetti.

Eski İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek'in avukatı olarak tanınan Nurullah Albayrak'ın Gülen'in avukatlığını aldığını ifade eden Erdemli, "Örgüt 2013'ten sonra stratejik değişikliklere gitti. Militanlık yapacak avukatlarla çalışmak istediler." dedi.

Erdemli'nin savunmasının ardından duruşma ertelendi.

- İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Fuzuli Aydoğdu tarafından hazırlanan iddianamede, "bir numaralı" sanık Fetullah Gülen'in 35 yıldan 85 yıla kadar, kapatılan Zaman Gazetesinin Genel Yayın Müdürü Ekrem Dumanlı'nın 35 yıldan 78 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Eski Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca hakkında 35 yıldan 80 yıla kadar hapis cezası istenen iddianamede, eski milletvekili İlhan İşbilen ve iş adamı Muammer İhsan Kalkavan'ın 35 yıldan 85 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması öngörülüyor.

İddianamede, dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Yardımcısı Mutlu Ekizoğlu, İstanbul Organize Suçlar ile Mücadele Şube Müdürü Nazmi Ardıç, kapatılan Fatih Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şerif Ali Tekalan, Prof. Dr. Suat Yıldırım, avukat Orhan Erdemli, gazeteci Mehmet Baransu, eski emniyet müdürü Ali Fuat Yılmazer ve avukat Cemalettin Mutlu ile diğer 95 sanık hakkında da çeşitli hapis cezaları isteniyor.

Davanın önceki duruşmalarında haklarında yakalama kararı çıkarılan ve infazı gerçekleşen sanıklar ile başka bir dosyanın bu dava dosyasıyla birleşmesi sonucu, davada tutuklu sanık sayısı 20'ye yükselmişti.
Anadolu Ajansı
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