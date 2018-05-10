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Cumhurbaşkanı adayı İnce: Koltuk haberlerine itibar etmeyin
Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin, "Ortada hiçbir saygısızlık yoktu, koltuk haberlerine itibar etmeyin, ben kimseye haksızlık etmem" dedi.
Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin, "Ortada hiçbir saygısızlık yoktu, koltuk haberlerine itibar etmeyin, ben kimseye haksızlık etmem" dedi.
Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, AK Parti Genel Merkezinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden değerlendirmede bulundu. Görüşmede hiçbir saygısızlık olmadığını ve koltuk haberlerine itibar edilmemesi gerektiğini belirten İnce, "AK Parti Genel Başkanı Sayın Erdoğan ile 40 dakika süren bir görüşme gerçekleştirdik, sohbet ettik, başarı diledik. Ortada hiçbir saygısızlık yoktu, koltuk haberlerine itibar etmeyin, ben kimseye haksızlık etmem. Önümüzdeki günlerde 100 bin imzayı bularak Cumhurbaşkanı Adayı olan Sayın Doğu Perinçek'i de ziyaret edip başarı dileyeceğim. Benim derdim kutuplaşmayı, ayrışmayı değil barışmayı, kucaklaşmayı gerçekleştirmek, herkesin Cumhurbaşkanı olmak" ifadelerini kullandı.
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