|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Orgeneral Akar, EFES-2018 Tatbikatı'nda gece atışlarını izledi
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, İzmir'de gerçekleştirilen EFES-2018 Tatbikatı kapsamında konuk genelkurmay başkanlarıyla birlikte gece atışlarını içeren talimleri izledi.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, İzmir'de gerçekleştirilen EFES-2018 Tatbikatı kapsamında konuk genelkurmay başkanlarıyla birlikte gece atışlarını içeren talimleri izledi.
EFES-2018 Tatbikatı kapsamında İzmir'de bulunan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, konuk genelkurmay başkanları ile birlikte 35 savunma sanayi firması tarafından açılan Savunma Sanayi Sergisini ziyaret etti. Akar, daha sonra konuk genelkurmay başkanları ve kuvvet komutanları ile birlikte EFES-2018 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Tatbikatı Seçkin Gözlemci Günü gece faaliyetlerine iştirak etti.
Bu haber 114 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI