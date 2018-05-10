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İlk defa reçete edilecek ilaçlardaki 1 kutu sınırlaması kaldırıldı
Tebliğinde yapılan düzenlemeyle, ilk defa reçete edilecek ilaçlarda uygulanan "bir kutu" sınırlaması kaldırıldı
SUT Tebliğinde yapılan düzenlemeyle, ilk defa reçete edilecek ilaçlarda uygulanan "bir kutu" sınırlaması kaldırıldı.
SUT TEBLİĞİNDE VAR OLAN DÜZENLEME
4.1.4 - Reçetelere yazılabilecek ilaç miktarı
SUT TEBLİĞİNDE BUGÜN YAPILAN DEĞİŞİKLİK
MADDE 5 - Aynı Tebliğin 4.1.4 numaralı maddesinin beşinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan "en fazla 1 kutu" ibaresi ve aynı fıkranın beşinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.
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