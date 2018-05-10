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Ilgın Şeker'in özelleştirme kararı Resmi Gazetede

Özelleştirme Yüksek Kurulunun 09/05/2018 Tarihli ve 2018/61 Sayılı Kararı
10 Mayıs 2018 08:50
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Ilgın Şeker'in özelleştirme kararı Resmi Gazetede

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih : 09/05/2018 Karar No : 2018/61

Konu : Ilgın Şeker Fabrikası

Kurulumuzca; özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ldare)'nın 09/05/2018 tarihli ve 80 sayılı yazısına istinaden;

I. Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.ye ait Ilgın Şeker Fabrikası'nın, 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde "Satış" yöntemi ve "Pazarlık" usulü uygulanmak suretiyle, özelleştirilmesini teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak gerçekleştirilen ihalesi neticesinde İhale Komisyonunca;
"Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.ye ait İlgın Şeker Fabrikası'nın özelleştirme ihalesinde 637.000.000 (Altıyüzotuzyedimilyon) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Altcks Tekstil Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.ye İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Alteks Tekstil Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 636.000.000 (Altıyüzotuzaltımilyon) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren Doğuş Yiyecek ve İçecek Üretim Sanayi Ticaret A.Ş.ye İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Doğuş Yiyecek ve İçecek Üretim Sanayi Ticaret A.Ş. 'nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getinnenıesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 635.000.000 (Altıyüzotuzbeşmilyon) Türk Lirası bedelle üçüncü teklifi veren Erser Grup Tarım Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.-Stcrk Plasl Ltd. Ortak Girişim Grubu'na İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Erser Grup Tarım Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.-Sterk Plast Ltd. Ortak Girişim Grubu'nun sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin İptaline" dair verilen nihai kararın onaylanmasına,

2. Bu karar çerçevesinde satış sözleşmesinin imzalanması ve karar gereklerinin yerine getirilmesi hususlarında ldare'nin yetkili kılınmasına karar verilmiştir.
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