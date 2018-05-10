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Ilgın Şeker'in özelleştirme kararı Resmi Gazetede
Özelleştirme Yüksek Kurulunun 09/05/2018 Tarihli ve 2018/61 Sayılı Kararı
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI
Tarih : 09/05/2018 Karar No : 2018/61
Konu : Ilgın Şeker Fabrikası
Kurulumuzca; özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ldare)'nın 09/05/2018 tarihli ve 80 sayılı yazısına istinaden;
I. Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.ye ait Ilgın Şeker Fabrikası'nın, 4046 sayılı
Kanun hükümleri çerçevesinde "Satış" yöntemi ve "Pazarlık" usulü uygulanmak
suretiyle, özelleştirilmesini teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen
hususlar dikkate alınarak gerçekleştirilen ihalesi neticesinde İhale Komisyonunca;
2. Bu karar çerçevesinde satış sözleşmesinin imzalanması ve karar gereklerinin
yerine getirilmesi hususlarında ldare'nin yetkili kılınmasına karar verilmiştir.
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