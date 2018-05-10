1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İstanbul'daki sağnak yağış şehri etkisi altına aldı

İstanbul'da gece saatlerinden itibaren yağmur etkili olmaya başladı.
10 Mayıs 2018 06:11
Yazdır
İstanbul'daki sağnak yağış şehri etkisi altına aldı

İstanbul'da gece saatlerinden itibaren yağmur etkili olmaya başladı.

Kent genelinde şiddetli yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde otobüs durakları, bina girişleri ve iş yerlerine girerek yağıştan korunmaya çalıştı.

Yağış nedeniyle bazı yollarda ise su birikintileri oluşurken trafikte de sürücüler zor anlar yaşadı.

Şiddetli yağmura hazırlıksız yakalanan kimi vatandaşlar ise şemsiyecilerden şemsiye satın alarak yağmurdan korunmaya çalıştı.

Öte yandan Galata Köprüsü'nde balıkçılar yağmurun şiddetine aldırmaksızın, üzerlerine giydikleri yağmurlukları ile balık tutmaya devam etti. Kimi balıkçılar da bir taraftan tenekede odun ile ateş yakıp ısınmaya çalışırken kimisi de oltasını Haliç'e atarak balık tutmanın keyfini çıkardı.
Anadolu Ajansı
Bu haber 226 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Mamak'taki sel sularında sörf yapan adam konuştu
10 Mayıs 2018 07:40		 Meteoroloji'den bazı iller için şiddetli yağış uyarısı-Haritalı
10 Mayıs 2018 06:30
Akıntıya kapılan iki lise öğrencisi toprağa verildi
09 Mayıs 2018 22:50		 Günün kahramanı: 19 yaşındaki Ayşe Bilgin
09 Mayıs 2018 21:56
Liseli çoban kızın hedefi, futbolcu olmak
09 Mayıs 2018 21:41		 Kilis'te polis 150 çocuğu geziye götürdü
09 Mayıs 2018 21:36
Kazada yaralananlara ilk müdahaleyi başhekim yaptı
09 Mayıs 2018 21:21		 Şehit Onbaşı Peker'in naaşı Sivas'a getirildi
09 Mayıs 2018 20:04
Niğde'de öldürülen başkana belediye önünde veda
09 Mayıs 2018 19:41		 45 ülkeden 600 mikrocerrah bir araya gelecek
09 Mayıs 2018 19:22
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
KPSS başvuruları bugün başlıyor
Engelli okulunda korkunç olay WhatsApp grubundan çıktı
MEB, sözleşmeli öğretmen adaylarını tekrar elemekle doğrusunu mu yaptı?
Seçim paketinde iki rötuş
Cumhurbaşkanı adayı İnce: Koltuk haberlerine itibar etmeyin
FETÖ elebaşının avukatından 'şike kumpası2 itirafı
'Borçlara yapılandırma, emekliye ikramiye' tasarısı Genel Kurulda
'HÜDA PAR'lılar SP listesinde yer alabilir'
Twitter raporuna göre o twitler yurtdışından
Dışişleri Bakanlığından BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri'ne 'OHAL' cevabı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kanunsuz suç ve ceza olmaz 1
t a m a m 4
gomis'in çin'e transfer olması 1
darılmak 1
tarladaki işçiler 2
14.05.2018 karabükspor vs fenerbahçe maçı 4
kırpmak 1
can sıkıntısını gideren şeyler 3
lüzumsuz başlık 3
devlete olan borçlarını zamanında ödeyen insan 1
SON İLANLAR
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Galatasaray Üniversitesi 3 Akademik Personel Alacak
Akdeniz Üniversitesi 8 Akademik Personel Alacak
Balıkesir Polisevi İşçi Alım İlanı
Çukurca Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Erdek Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Polat Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Çanakkale Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Pamukkale Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sosyal medya hesaplarını yönetebilecek editör alınacak
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam