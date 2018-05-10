Varlık barışı ile 150 milyar $'lık hamle

Hükümet, Türkler'in yurtdışında bulunduğu tahmin edilen 150 milyar dolarını Türkiye'ye çekmek için bir hamle daha yaptı.

Dün Meclis'te görüşülen 'borçlara yapılandırma, emekliye ikramiye' tasarısının ilk bölümü 'Varlık Barışı' olarak bilinen düzenleme de eklenerek Genel Kurul'da kabul edildi. Düzenlemeyle yurtdışından parasını getirene mahremiyet ilkesi gözetilerek 10 başlıkta devlet güvencesi verilecek.

YÜZDE 2 VERGİ ALINACAK

Maliye Bakan Naci Ağbal, yurtiçindeki varlıklarını işletmelerine dahil etmek isteyen vatandaşların yanı sıra yurtdışındaki varlıklarını Türkiye'ye getirecek olan vatandaşlara kolaylık sağlayacaklarını bildirdi. 11'inci ay (kasım) sonuna kadar müracaatların alınacağını belirten Bakan Ağbal şunları söyledi:

"Temmuz 2018'e kadar varlıklarını Türkiye'ye getirenlerden vergi alınmayacak. Bu tarihten sonra getirenlerden ise yüzde 2 vergi tahsil edilecek. Vatandaşlarımızın yurtdışında bulunan para, döviz, altın ve menkul kıymetlerini Türkiye'ye getirmesini istiyoruz. Sadece yüzde 2 vergi ödemek suretiyle bu varlıklarını ekonomiye, işletmelerine dahil etsinler, sermayelerini artırsınlar, bilançolarını güçlendirsinler ve böylelikle ekonomiye canlılık kazandırsınlar."

Bakan Ağbal'ın verdiği bilgiye göre, Türkiye ekonomisine varlıklarını kazandıranlar beyan ettiği miktarı kasım ayı sonuna kadar bildirenler gelir ve kurumlar vergisinden muaf olacak. Varlığını işletmesine dahil edene vergi incelemesi yapılmayacak. İsterlerse daha sonra işletmeden bu varlığı çekebilecekler. İşletmeler Türkiye'ye getirdiği varlığı yurtdışı kredilerini ödemede kullanabilecek.

Yeni dönemde beyan edilen, bildirilen varlıklar hakkında vergi incelemesi yapılmayacak. Daha önceki uygulamalarda olduğu gibi mahremiyet, 'sır' ilkesi kapsamında yer alacak.

Kaynağı araştırılmayacak. Hangi tarihte sahip olduğuna bakılmayacak. Varlığını işletmesine dahil edene inceleme yapılmayacak. Belgeler için noter, konsolosluk onayı gerekmeyecek. Bu paranın yurtdışında nasıl değerlendirildiği araştırılmayacak. Bu varlığı getirip işletmesine koyduğu surette herhangi bir vergi tahsili yapılmayacak. Yurtdışında getirdiği varlığı işletmesinden istediği zaman çekebilecek. Bu varlığı yurtdışındaki borçların ödenmesinde kullanabilecek. Çektiğinde de ilave bir temettü vergisi alınmayacak. Serbest bir şekilde tasarruf etmesine imkan sağlanacak.

3 AY İÇİNDE GETİRİLECEK

Bildirimde bulundukçtan sonra varlığın 3 ay içinde Türkiye'ye getirilmesi gerekiyor. Varlığını getirip işletmesine dahil edenler vergi incelemesiyle karşılaşmayacak, ilave vergi alınmayacak. Kazanç hesabına da dahil edilmeyecek.

BANKALARA KORUMA KALKANI

Türkiye'ye getirilen menkul kıymetin önceki yıllardaki getirisi sorgulanmayacak. Bankaların bu bildirimde nelere dikkat edeceği, elde ettiği bilgileri muhafaza yöntemleri, diğer yasalardan doğan bildirim, raporlama sorumlulukları net şekilde ortaya konacak. Bankalar Kanunu ve SPK mevzuatı kapsamında yapılacak düzenlemelerle bankalar beyanları ve aldıkları sorumluluk konusunda kendini güvencede hissedecek. İşletmeye dahil edilen yurtdışından getirilen varlıklar daha sonra çekilebilecek. Bu işlemde de ek vergi çıkarılmayacak. İşletmenin yurtdışından aldığı kredi varsa oradaki varlığını bunu ödemede kullanabilecek. Yurtiçi varlıklarını işletmeye dahil etmek isteyenler de kasım sonuna kadar başvurabilecek. Kapsama giren varlıkların getirilmesi nedeniyle, her türlü vergi, resim, harç yönünden inceleme ve tarhiyat yapılamayacak.

MATRAH ARTIRIMINA 2017 DE DAHİL

Bakan Ağbal, özel sektörden gelen yoğun talep üzerine gelir ve kurumlar vergisi bakımından matrah artırımı düzenlemesine 2017'yi dahil etme kararı aldıklarını söyledi. Ağbal, düzenlemenin 2013, 2014, 2015, 2016 ve 2017 yıllarını kapsayacağını belirterek, şunları söyledi: "Vatandaşımız bu dönemlerde beyan ettiği veya ödediği tutarları bir miktar artırırsa bu dönemlere ilişkin vergi idaresi hiçbir vergi incelemesi yapmayacak. Dolayısıyla vatandaş ile vergi idaresinin el sıkışıp helalleştiği bir uygulama olacak. Bu düzenlemeyle özel sektör işletmelerimizde de büyük bir memnuniyet olacak. Biz de idare olarak 1 Ocak 2018'den itibaren yeni bir sayfa açıp, vatandaşlarımızla geçmiş 5 yıla ilişkin helalleşmeyi yaptıktan sonra 2018'den itibaren cari dönem incelemelerine ve takiplerine yoğunlaşacağız."

HAZAL ATEŞ