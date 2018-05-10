1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Varlık barışı ile 150 milyar $'lık hamle

Hükümet, Türk vatandaşlarının yurtdışında bulunan 150 milyar dolarlık varlığını getirmek için dev bir adım attı. Meclis'te dün kabul edilen 'Varlık Barışı' düzenlemesiyle ilgili Bakan Ağbal, "Kasım sonuna kadar müracaatları alacağız. Yüzde 2 vergi alacağımız bu hamleyle ekonomiye canlılık kazandıracağız" dedi
10 Mayıs 2018 06:40
Yazdır
Varlık barışı ile 150 milyar $'lık hamle

Hükümet, Türkler'in yurtdışında bulunduğu tahmin edilen 150 milyar dolarını Türkiye'ye çekmek için bir hamle daha yaptı.

Dün Meclis'te görüşülen 'borçlara yapılandırma, emekliye ikramiye' tasarısının ilk bölümü 'Varlık Barışı' olarak bilinen düzenleme de eklenerek Genel Kurul'da kabul edildi. Düzenlemeyle yurtdışından parasını getirene mahremiyet ilkesi gözetilerek 10 başlıkta devlet güvencesi verilecek.

YÜZDE 2 VERGİ ALINACAK

Maliye Bakan Naci Ağbal, yurtiçindeki varlıklarını işletmelerine dahil etmek isteyen vatandaşların yanı sıra yurtdışındaki varlıklarını Türkiye'ye getirecek olan vatandaşlara kolaylık sağlayacaklarını bildirdi. 11'inci ay (kasım) sonuna kadar müracaatların alınacağını belirten Bakan Ağbal şunları söyledi:

"Temmuz 2018'e kadar varlıklarını Türkiye'ye getirenlerden vergi alınmayacak. Bu tarihten sonra getirenlerden ise yüzde 2 vergi tahsil edilecek. Vatandaşlarımızın yurtdışında bulunan para, döviz, altın ve menkul kıymetlerini Türkiye'ye getirmesini istiyoruz. Sadece yüzde 2 vergi ödemek suretiyle bu varlıklarını ekonomiye, işletmelerine dahil etsinler, sermayelerini artırsınlar, bilançolarını güçlendirsinler ve böylelikle ekonomiye canlılık kazandırsınlar."

Bakan Ağbal'ın verdiği bilgiye göre, Türkiye ekonomisine varlıklarını kazandıranlar beyan ettiği miktarı kasım ayı sonuna kadar bildirenler gelir ve kurumlar vergisinden muaf olacak. Varlığını işletmesine dahil edene vergi incelemesi yapılmayacak. İsterlerse daha sonra işletmeden bu varlığı çekebilecekler. İşletmeler Türkiye'ye getirdiği varlığı yurtdışı kredilerini ödemede kullanabilecek.

Yeni dönemde beyan edilen, bildirilen varlıklar hakkında vergi incelemesi yapılmayacak. Daha önceki uygulamalarda olduğu gibi mahremiyet, 'sır' ilkesi kapsamında yer alacak.

Kaynağı araştırılmayacak. Hangi tarihte sahip olduğuna bakılmayacak. Varlığını işletmesine dahil edene inceleme yapılmayacak. Belgeler için noter, konsolosluk onayı gerekmeyecek. Bu paranın yurtdışında nasıl değerlendirildiği araştırılmayacak. Bu varlığı getirip işletmesine koyduğu surette herhangi bir vergi tahsili yapılmayacak. Yurtdışında getirdiği varlığı işletmesinden istediği zaman çekebilecek. Bu varlığı yurtdışındaki borçların ödenmesinde kullanabilecek. Çektiğinde de ilave bir temettü vergisi alınmayacak. Serbest bir şekilde tasarruf etmesine imkan sağlanacak.

3 AY İÇİNDE GETİRİLECEK

Bildirimde bulundukçtan sonra varlığın 3 ay içinde Türkiye'ye getirilmesi gerekiyor. Varlığını getirip işletmesine dahil edenler vergi incelemesiyle karşılaşmayacak, ilave vergi alınmayacak. Kazanç hesabına da dahil edilmeyecek.

BANKALARA KORUMA KALKANI

Türkiye'ye getirilen menkul kıymetin önceki yıllardaki getirisi sorgulanmayacak. Bankaların bu bildirimde nelere dikkat edeceği, elde ettiği bilgileri muhafaza yöntemleri, diğer yasalardan doğan bildirim, raporlama sorumlulukları net şekilde ortaya konacak. Bankalar Kanunu ve SPK mevzuatı kapsamında yapılacak düzenlemelerle bankalar beyanları ve aldıkları sorumluluk konusunda kendini güvencede hissedecek. İşletmeye dahil edilen yurtdışından getirilen varlıklar daha sonra çekilebilecek. Bu işlemde de ek vergi çıkarılmayacak. İşletmenin yurtdışından aldığı kredi varsa oradaki varlığını bunu ödemede kullanabilecek. Yurtiçi varlıklarını işletmeye dahil etmek isteyenler de kasım sonuna kadar başvurabilecek. Kapsama giren varlıkların getirilmesi nedeniyle, her türlü vergi, resim, harç yönünden inceleme ve tarhiyat yapılamayacak.

MATRAH ARTIRIMINA 2017 DE DAHİL

Bakan Ağbal, özel sektörden gelen yoğun talep üzerine gelir ve kurumlar vergisi bakımından matrah artırımı düzenlemesine 2017'yi dahil etme kararı aldıklarını söyledi. Ağbal, düzenlemenin 2013, 2014, 2015, 2016 ve 2017 yıllarını kapsayacağını belirterek, şunları söyledi: "Vatandaşımız bu dönemlerde beyan ettiği veya ödediği tutarları bir miktar artırırsa bu dönemlere ilişkin vergi idaresi hiçbir vergi incelemesi yapmayacak. Dolayısıyla vatandaş ile vergi idaresinin el sıkışıp helalleştiği bir uygulama olacak. Bu düzenlemeyle özel sektör işletmelerimizde de büyük bir memnuniyet olacak. Biz de idare olarak 1 Ocak 2018'den itibaren yeni bir sayfa açıp, vatandaşlarımızla geçmiş 5 yıla ilişkin helalleşmeyi yaptıktan sonra 2018'den itibaren cari dönem incelemelerine ve takiplerine yoğunlaşacağız."

HAZAL ATEŞ

Sabah
Bu haber 378 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Ekonomiye bir paket daha
10 Mayıs 2018 08:00		 Yemek kartlarında iskonto uygulamasına son verilecek
10 Mayıs 2018 07:55
Markette geçerli bakiye devredecek
10 Mayıs 2018 07:45		 Kanal İstanbul'a Koreli talip
10 Mayıs 2018 07:20
Seçim paketinde iki rötuş
10 Mayıs 2018 06:20		 Bankacılar yeniden yapılandırmada 'iyi niyet' bekliyor
09 Mayıs 2018 22:32
'Ramazan'da marketlerde fiyat artışı olmayacak'
09 Mayıs 2018 22:28		 Çok sayıda talip çıktı, Bankasya'nın borcu kapatılacak
09 Mayıs 2018 22:01
Kapadokya'ya Nisan ayında turist akını
09 Mayıs 2018 21:46		 Tüpraş'ın ilk çeyrek bilançosu açıklandı
09 Mayıs 2018 20:29
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
KPSS başvuruları bugün başlıyor
Engelli okulunda korkunç olay WhatsApp grubundan çıktı
MEB, sözleşmeli öğretmen adaylarını tekrar elemekle doğrusunu mu yaptı?
Seçim paketinde iki rötuş
Cumhurbaşkanı adayı İnce: Koltuk haberlerine itibar etmeyin
FETÖ elebaşının avukatından 'şike kumpası2 itirafı
'Borçlara yapılandırma, emekliye ikramiye' tasarısı Genel Kurulda
'HÜDA PAR'lılar SP listesinde yer alabilir'
Twitter raporuna göre o twitler yurtdışından
Dışişleri Bakanlığından BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri'ne 'OHAL' cevabı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kanunsuz suç ve ceza olmaz 1
t a m a m 4
gomis'in çin'e transfer olması 1
darılmak 1
tarladaki işçiler 2
14.05.2018 karabükspor vs fenerbahçe maçı 4
kırpmak 1
can sıkıntısını gideren şeyler 3
lüzumsuz başlık 3
devlete olan borçlarını zamanında ödeyen insan 1
SON İLANLAR
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Galatasaray Üniversitesi 3 Akademik Personel Alacak
Akdeniz Üniversitesi 8 Akademik Personel Alacak
Balıkesir Polisevi İşçi Alım İlanı
Çukurca Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Erdek Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Polat Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Çanakkale Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Pamukkale Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sosyal medya hesaplarını yönetebilecek editör alınacak
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam