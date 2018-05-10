Meteoroloji'den bazı iller için şiddetli yağış uyarısı-Haritalı

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege dışında kalan tüm bölgelerimizin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Edirne, Kırklareli, Adana, Diyarbakır, Batman, Mardin ve Siirt çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı, batı kesimlerde batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Edirne, Kırklareli, Adana, Diyarbakır, Batman, Mardin ve Siirt çevrelerinde kuvvetli (21-50 Kg/m2.) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu riski, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar v.b.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusu ile yarın (Perşembe) sabah saatlerinden sonra bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2.) olması bekleniyor.

BILECIK 11°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDIRNE 14°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların; yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

ISTANBUL 15°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

KOCAELI 14°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinde Afyonkarahisar ve Kütahya çevreleri, öğle saatlerinden sonra kıyı şeridi dışında bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHISAR 8°C, 20°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah ve öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

AYDIN 16°C, 27°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

DENIZLI 14°C, 26°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

IZMIR 14°C, 26°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra doğusu kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu aralıklı olmak üzere yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Perşembe) sabah saatlerinde Adana çevrelerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması bekleniyor.

ADANA 16°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Perşembe) sabah saatlerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması bekleniyor.

ANTALYA 17°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 8°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSIN 19°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey ve doğusu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 10°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKISEHIR 10°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRSEHIR 9°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah ve öğle saatlerinde hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 10°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah ve öğle saatlerinde hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 10°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DÜZCE 13°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

KASTAMONU 7°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 13°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

GIRESUN 14°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 14°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT 10°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 15°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey ve doğusu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 5°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 10°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

MUS 8°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 6°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde doğusu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Diyarbakır, Batman, Mardin ve Siirt çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması bekleniyor.

ADIYAMAN 13°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DIYARBAKIR 10°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların; yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması bekleniyor.

GAZIANTEP 11°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SANLIURFA 12°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı