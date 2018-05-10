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Meteoroloji'den bazı iller için şiddetli yağış uyarısı-Haritalı
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı: Edirne, Kırklareli, Adana, Diyarbakır, Batman, Mardin ve Siirt çevrelerinde kuvvetli (21-50 Kg/m2.) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu riski, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar v.b.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege dışında kalan tüm bölgelerimizin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Edirne, Kırklareli, Adana, Diyarbakır, Batman, Mardin ve Siirt çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği bekleniyor.
RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı, batı kesimlerde batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Edirne, Kırklareli, Adana, Diyarbakır, Batman, Mardin ve Siirt çevrelerinde kuvvetli (21-50 Kg/m2.) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu riski, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar v.b.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusu ile yarın (Perşembe) sabah saatlerinden sonra bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2.) olması bekleniyor.
BILECIK 11°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDIRNE 14°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların; yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.
ISTANBUL 15°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
KOCAELI 14°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinde Afyonkarahisar ve Kütahya çevreleri, öğle saatlerinden sonra kıyı şeridi dışında bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHISAR 8°C, 20°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah ve öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
AYDIN 16°C, 27°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
DENIZLI 14°C, 26°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
IZMIR 14°C, 26°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra doğusu kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı.
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu aralıklı olmak üzere yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Perşembe) sabah saatlerinde Adana çevrelerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması bekleniyor.
ADANA 16°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Perşembe) sabah saatlerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması bekleniyor.
ANTALYA 17°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA 8°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MERSIN 19°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey ve doğusu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 10°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKISEHIR 10°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRSEHIR 9°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah ve öğle saatlerinde hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 10°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah ve öğle saatlerinde hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 10°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DÜZCE 13°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
KASTAMONU 7°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 13°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
GIRESUN 14°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 14°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TOKAT 10°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 15°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey ve doğusu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 5°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 10°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
MUS 8°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN 6°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde doğusu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Diyarbakır, Batman, Mardin ve Siirt çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması bekleniyor.
ADIYAMAN 13°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DIYARBAKIR 10°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların; yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması bekleniyor.
GAZIANTEP 11°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SANLIURFA 12°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
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