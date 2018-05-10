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Seçim paketinde iki rötuş

HÜKÜMETİN, vergi ve prim borçlarının yeniden yapılandırılması paketinde sürpriz değişiklikler yapılacak
10 Mayıs 2018 06:20
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Seçim paketinde iki rötuş

Tasarıda yer alan imar affının olumsuz sonuçlarını önlemek için İstanbul Boğazı'ndan sonra, Çanakkale Milli Parkı da imar affı kapsamından çıkartılacak. Çeşitli kurumların sandıklarından emekli olanların da iki bayramda biner lira öngörülen emekli ikramiyesinden yararlanması sağlanacak.

ERDOĞAN'A İLETİLDİ

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre: Konu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktarıldı. Çanakkale Milli Parkı'nın kapsam içinde olmasının yaratacağı sorunları dinleyen Erdoğan, bu bölgenin de imar affı kapsamı dışında tutulmasını istedi. AK Parti Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Gelibolu Yarımadası'nın içinde yer alan milli parkın, 2000 yılında yapılan kanunla koruma altına alındığını anımsattı. Turan, şunları söyledi: "Tarihi alanda bırakın herhangi bir imara aykırılığı, tek bir prefabrik yapı kurulmasına ya da tek bir konteyner yerleştirilmesine dahi izin vermemekte kararlıyız. Bu bize şehitlerimizin emanetidir."

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Hürriyet
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