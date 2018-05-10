1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Engelli okulunda korkunç olay WhatsApp grubundan çıktı

Ankara'da engelli çocukların gittiği Mamak Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda ücretli öğretmenler Handan Y., Özlem A. ve Şükran E., çocuklara uyguladıkları şiddeti WhatsApp grubunda sohbet konusu yaptı. 3 öğretmen "Nasıl dövmek bu", "Ben az dövdüm, sıra gelmedi", "Anasını dövmek lazım" yazarak dalga da geçti
10 Mayıs 2018 06:50
Yazdır
Engelli okulunda korkunç olay WhatsApp grubundan çıktı

Ankara Mamak'ta engelli çocuklara yönelik eğitim veren Mamak Eğitim ve İş Uygulama Okulu'nda yaşanan rezalet, müdür yardımcısının şikayetiyle ortaya çıktı. Okulda ücretli öğretmenlik yapan Handan Y., Gül Özlem A. ve Şükran E. adlı öğretmenlerin WhatsApp grubunda uyguladıkları şiddeti konu alan yazışmaları ortaya çıktı.

'KUDURUK DURMUYOR'

İddiaya göre, öğretmenler yazışmalarda "Nasıl dövmek bu", "Kuduruk durmuyor", "Gerçi ben az dövdüm bugün", "Handan'la Şükran'dan bana sıra gelmedi", "Anasını dövmek lazım bence" gibi ifadeler kullandı. Aynı WhatsApp grubundaki bir öğretmenin olayı bildirmesi üzerine harekete geçen okulun müdür yardımcısı Elif Akçaer, iddiaları okul idaresine bildirdi ve Mamak Milli Eğitim Müdürlüğü'ne şikayette bulundu.

Gazete Habertürk'ten Kenan Taşkın'ın haberine göre Akçaer, şiddetin yanı sıra öğretmenlerin, oyun hamurundan yaptıkları uygunsuz şekilleri öğrencilere gösterdiği iddiasını da ortaya attı. 3 öğretmenin yazışmaları ile 'uygunsuz şekiller'in fotoğrafları da müdürlüğe gönderildi. Öğrencilere şiddet uyguladığı öne sürülen ücretli öğretmenlerden ikisi görevine devam ederken, Gül Özlem A.'nın ise bir süre önce istifa ettiği bildirildi.

'KOMPLO'

Okul Müdürü Filiz Yaman, durumdan haberdar olduğunu belirterek "Anladığım kadarıyla yazışmayı yapan arkadaşlar, bir şekilde birbirleriyle küserek ayrılmışlar. Cep telefonundaki yazışmalarından komplo olduğu, okulda böyle bir olayın yaşanmadığı kanısı bende oluştu. Velilere bilgi verdim, soruşturma sürüyor" dedi. İddialarla ilgili ulaşmaya çalıştığımız Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ise herhangi bir açıklama yapmadı.

ENGELLİ ÖĞRENCİNİN 2 BACAĞI BİRDEN KIRILDI

1 ay önce de aynı okulda okuyan konuşma engelli Z.E.'nin 2 ayağının kırılması üzerine baba Mustafa E.'nin okul idaresi hakkında suç duyurusunda bulunduğu ortaya çıktı. Evde kızına baktığını belirten baba Mustafa E., şunları söyledi: "Kızımı sağ salim okula getirdim, sonra hastanede buldum. Konuşma özürlü çocuğum kendisinin beden eğitimi öğretmeni Şükran E. tarafından itilerek düşürüldüğünü ve 2 ayağının diz kısmından kırıldığını ifade etti. Polis, kamera görüntüleri üzerine öğretmeni gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor. Olayın peşini bırakmayacağım." Öğretmen Şükran E.'nin soruşturma tamamlanana kadar haftada 2 gün karakoluna imza atması şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.
Habertürk
Bu haber 6,813 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Çayda kaybolan muhtara 14 gündür ulaşılamıyor
09 Mayıs 2018 21:51		 13 yaşındaki çocuğu sopayla öldürüldü
09 Mayıs 2018 19:29
2 gündür kayıp lise öğrencisi kayalıklarda yaralı bulundu
09 Mayıs 2018 19:12		 Adıyaman'da trafik kazası: 5 yaralı
09 Mayıs 2018 18:43
Ambulansta gizli çekim skandalı
09 Mayıs 2018 17:51		 Vatandaşı 250 bin TL zarara uğratan çete çökertildi
09 Mayıs 2018 17:48
Beş kişilik ailenin cenazesi tek tabutta
09 Mayıs 2018 15:06		 Mahkeme Başkanı: Her sakallıya inanmasaydınız
09 Mayıs 2018 14:36
Yüksek gerilim hattı direği işçilerin üzerine düştü
09 Mayıs 2018 14:16		 Niğde'de Belediye Başkanı'nı öldüren sanık adliyede
09 Mayıs 2018 13:26
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
KPSS başvuruları bugün başlıyor
Engelli okulunda korkunç olay WhatsApp grubundan çıktı
MEB, sözleşmeli öğretmen adaylarını tekrar elemekle doğrusunu mu yaptı?
Seçim paketinde iki rötuş
Cumhurbaşkanı adayı İnce: Koltuk haberlerine itibar etmeyin
FETÖ elebaşının avukatından 'şike kumpası2 itirafı
'Borçlara yapılandırma, emekliye ikramiye' tasarısı Genel Kurulda
'HÜDA PAR'lılar SP listesinde yer alabilir'
Twitter raporuna göre o twitler yurtdışından
Dışişleri Bakanlığından BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri'ne 'OHAL' cevabı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kanunsuz suç ve ceza olmaz 1
t a m a m 4
gomis'in çin'e transfer olması 1
darılmak 1
tarladaki işçiler 2
14.05.2018 karabükspor vs fenerbahçe maçı 4
kırpmak 1
can sıkıntısını gideren şeyler 3
lüzumsuz başlık 3
devlete olan borçlarını zamanında ödeyen insan 1
SON İLANLAR
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Galatasaray Üniversitesi 3 Akademik Personel Alacak
Akdeniz Üniversitesi 8 Akademik Personel Alacak
Balıkesir Polisevi İşçi Alım İlanı
Çukurca Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Erdek Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Polat Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Çanakkale Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Pamukkale Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sosyal medya hesaplarını yönetebilecek editör alınacak
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam