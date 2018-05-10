Seçim beyannamesinde 6 temel başlık olacak

Aday adaylarıyla mülakatlar 14 genel başkan yardımcısının başkanlığındaki beşer kişilik komisyonlar tarafından yapılıyor. Her komisyon ilgili olduğu illerin aday adayı sayısına göre günde ortalama 80 ile 100 arası adayla görüşüyor. İstanbul haricindeki iller komisyonlara büyüklüklerine göre dağıtıldı.

Bu çerçevede her bir komisyon 5-6 ilin aday adaylarıyla görüşüyor. Ağır ilerleyen komisyonların görüşme takvimini sıkıştırdığını belirten parti kaynakları, alt komisyondan sonra yapılması planlanan ara komisyonun bu nedenle kaldırıldığını belirtti. Ak Parti'de aday belirleme sürecinin bir başka aşaması olan üst komisyon aşamasına 15 Mayıs'ta geçilecek. Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak üst komisyonda, Siyasi ve Hukuki İşlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Seçim İşlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun ve Genel Sekreter Fatih Şahin'in de aralarında bulunacağı bazı genel başkan yardımcıları görev alacak. Üst komisyonun çalışmalarını 5 gün sürdürecek 20 Mayıs'ta sonlandırması ve 21 Mayıs'ta listelerin YSK'ya teslim edilmesi planlanıyor.

22 ya da 23 Mayıs

Edinilen bilgiye göre CHP'nin 24 Mayıs'ta yapacağı aday tanıtım ve seçim bildirgesine ilişkin toplantı dikkate alınarak Ak Parti'nin aday tanıtımını 22 Mayıs ya da 23 Mayıs'ta yapması planlanıyor. Aday tanıtım toplantısında ayrıca seçim beyannamesi de açıklanacak.

3 Y ile mücadele

Seçim beyannamesi altı temel başlıktan oluşacak. Erdoğan'ın 6 Mayıs'ta İstanbul'da açıkladığı manifestonun özet olarak beyannamenin sunuş bölümünde yer alacağı belirtiliyor. Adalet, Kalkınma, Demokrasi, Güven içinde Yaşama ve 3Y (Yolsuzluk, Yoksulluk ve Yasaklar) ile mücadele vurgusu her beyannamede olduğu gibi 2018 beyannamesinin de temel başlıkları olacak. Parti kaynakları Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ve kazandıracaklarının detaylı şekilde beyannamede yer alacağını belirtti. Manifestoda ve Erdoğan'ın son dönemdeki konuşmalarında olduğu gibi "Güçlü Meclis, Güçlü Hükümet" vurgusu da yapılacak. Ekonomi başlığında, istikrarın öneminin ve büyük projelerin altı çizilecek.

Dış politikanın beyannamedeki en çarpıcı bölümlerden biri olacağını belirten parti kaynaklarının aktarımına göre Fırat Kalkanı Harekatı, Zeytin Dalı Harekatı gibi son dönem terör örgütlerine karşı yurt içinde ve yurt dışında yürütülen terörle mücadele detaylı olarak anlatılacak. Erdoğan'ın slogan haline getirdiği, "Dünya beşten büyüktür" yaklaşımı da beyannamede yer alacak.

Mert İnan