1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Markette geçerli bakiye devredecek

Yemek kartları ile marketlerde alışveriş yapma uygulaması devam edecek. Kartlarda iskonto kaldırılacak, komisyon oranlarına sınır gelecek. Esnaftan, uygulama, sarf, işletim, teknik destek, bakım bedeli diye para alınmayacak
10 Mayıs 2018 07:45
Yazdır
Markette geçerli bakiye devredecek

Yüksek komisyon oranları, ödeme sürelerinin uzunluğu nedeniyle tartışma konusu olan, 'yemek kartları sorununun' çözümünde sona gelindi. Yeni düzenlemeye göre, yemek kartlarının market alışverişleri gibi yemek sektörü dışındaki sektörlerde kullanılmasına yasaklama getirilmeyecek. Yemek kartı kuruluşlarınca işverenlere uygulanan iskonto ortadan kaldırılacak. Sektörün temel sorunu olan yüksek komisyon oranlarına tavan sınır; esnaf ve tacire yapılan geç ödemelere son verilerek ödeme sürelerine üst sınır getirilecek. Yemek kartlarındaki bakiyelerin devri düzenlenecek.

Perakende ticareti yeniden düzenleyen yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderildi. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Milliyet'e TBMM'de yaptığı açıklamada, özetle şunları kaydetti:

HUKUKİ ALTYAPI: Yemek kartı ve benzeri uygulamalar ilk defa mevzuatla düzenleniyor. Rekabete dayalı, piyasa dengesi içinde her paydaşın rolünü dikkate alan ve sektörün sağlıklı şekilde işlemesine engel olan temel sorunları ortadan kaldıran mevzuat ortaya çıkıyor.

MENFAAT TALEP EDİLEMEYECEK: Yemek kartı kuruluşlarının, özel ve kamu sektöründeki işverenlere herhangi bir iskonto uygulayamayacakları ve farklı adlar altında menfaat sağlayamayacakları hüküm altına alınıyor. İşverenlerin yemek kartı kuruluşlarından iskonto ya da başka bir menfaat talep edemeyecekleri belirtiliyor. İskonto uygulamasına son verilmesi ile yemek kartı kuruluşlarının esnaf ve tacirimize yansıyan yüksek komisyon oranlarının makul bir seviyeye çekilmesi ve yüksek komisyonların neden olduğu problemlerin ortadan kaldırılması hedefleniyor.

30 GÜNÜ GEÇEMEYECEK: Sözleşmelerde ödeme sürelerinin yemek kartı kuruluşları lehine belirlendiği yönündeki şikayetlere son vermek amacıyla ödeme süresine üst sınır getiriliyor. Yemek kartı kuruluşlarınca esnafa yapılacak ödemelerin süresinin, fatura tarihinden itibaren 30 günü geçemeyeceği hüküm altına alınıyor. Düzenlemeyle yemek kartı kuruluşlarının sunmuş oldukları hizmetler karşılığında esnaf ve tacire yapmaları gereken ödemelerin süresini uzatmasının önüne geçilecek.

'Esnaf rahatlayacak'

Tüfenkci, "Esnafa uygulanan yüksek komisyonlara son vermek amacıyla, yemek kartı kuruluşlarının uygulayacağı komisyon oranına yüzde 6'lık üst sınır getiriliyor" dedi. Tüfenkci, "Yemek kartı kuruluşlarının esnaf ve tacirimizden komisyon dışında, uygulama barındırma, kira, sarf malzemesi, işletim, teknik destek ve bakım bedeli ile depozito gibi adlar altında bedel talep etmesinin önüne geçiliyor. Esnafımızın yüksek komisyon ve diğer bedellerle yaşadığı mali baskının son bulması planlanıyor" dedi.

Ay sonunda devredecek

Ay sonu veya yılsonu itibarıyla yemek kartında kalan bakiyelerin, herhangi bir şart aranmaksızın bir sonraki aya veya yıla devredilmesi hükme bağlanarak bu hususa ilişkin sektörde var olan soru işaretleri gideriliyor. Yemek kartı kuruluşları yazılı olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bildirimde bulunacak.

Sıkı denetim

Yemek kartı kuruluşları ile işverenler veya esnaf ve tacirimiz arasında düzenlenen sözleşmelerin değişikliğe uygun olmayan hükümlerinin, en fazla 6 ay geçerliliğini koruması öngörülüyor. Düzenlemeler denetim ve yaptırım mekanizmaları ile desteklenerek, hakkaniyete dayalı bir ticaret anlayışının sağlanması hedefleniyor.

Bahar Atakan
Milliyet
Bu haber 1,887 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
37 milyar $'lık güç TANAP
10 Mayıs 2018 08:55		 Ekonomiye bir paket daha
10 Mayıs 2018 08:00
Yemek kartlarında iskonto uygulamasına son verilecek
10 Mayıs 2018 07:55		 Kanal İstanbul'a Koreli talip
10 Mayıs 2018 07:20
Varlık barışı ile 150 milyar $'lık hamle
10 Mayıs 2018 06:40		 Seçim paketinde iki rötuş
10 Mayıs 2018 06:20
Bankacılar yeniden yapılandırmada 'iyi niyet' bekliyor
09 Mayıs 2018 22:32		 'Ramazan'da marketlerde fiyat artışı olmayacak'
09 Mayıs 2018 22:28
Çok sayıda talip çıktı, Bankasya'nın borcu kapatılacak
09 Mayıs 2018 22:01		 Kapadokya'ya Nisan ayında turist akını
09 Mayıs 2018 21:46
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Engelli okulunda korkunç olay WhatsApp grubundan çıktı
KPSS başvuruları bugün başlıyor
Twitter raporuna göre o twitler yurtdışından
15 ilde FETÖ'den 91 muvazzaf askere gözaltı
MEB, sözleşmeli öğretmen adaylarını tekrar elemekle doğrusunu mu yaptı?
'HÜDA PAR'lılar SP listesinde yer alabilir'
Seçim paketinde iki rötuş
Ekonomiye bir paket daha
Meteoroloji'den bazı iller için şiddetli yağış uyarısı-Haritalı
'Borçlara yapılandırma, emekliye ikramiye' tasarısı Genel Kurulda
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
gökdeniz karadeniz 3
kenan sofuoğlu 2
2017-2018 euroleague sezonu 1
milletimiz tamam derse çekiliriz 4
Burak Yılmaz 1
sevdiğim kız abi diyince 5
kitapyurdu 3
karaca 1
Göztepe 1
abdüllatif şener 3
SON İLANLAR
Söğüt Belediyesi Memur Alım İlanı
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Galatasaray Üniversitesi 3 Akademik Personel Alacak
Akdeniz Üniversitesi 8 Akademik Personel Alacak
Balıkesir Polisevi İşçi Alım İlanı
Çukurca Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Erdek Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Polat Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Çanakkale Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sosyal medya hesaplarını yönetebilecek editör alınacak
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam