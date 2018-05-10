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Twitter raporuna göre o twitler yurtdışından
Sosyal medyada başlatılan Erdoğan karşıtı algı operasyonu patladı! Tweet 'lerin yüzde 90'ının Brezilya, Filipinler, İngiltere ve ABD'den atıldığı ortaya çıktı
24 Haziran seçimlerini etkilemek isteyen odaklar Twitter'dan yola çıktı. Erdoğan'a karşı 'Tamam' etiketiyle algı operasyonu başlattı. Katılımcı sayısı, birkaç saatte 2 milyona yaklaştı.
TAKViM, bu kampanyanın perde arkasına ulaştı. Türkiye'den gönderilen 200 bin tweet'e karşılık farklı ülkelerdeki sahte (BOT) hesaplardan yüzbinlerce mesaj atıldığını ortaya çıkardı.
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