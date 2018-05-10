Ekonomiye bir paket daha

Gündeme dair açıklamalarda bulunan Maliye Bakanı Naci Ağbal, emeklilere bayram ikramiyesi ve vergi yapılandırması gibi düzenlemeleri içeren TBMM gündemindeki yeni ekonomi paketini değerlendirdi. İşçiden memura, emekliden gençlere kadar toplumun çeşitli kesimlerini ilgilendiren tasarının geçen hafta TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşüldüğünü anımsatan Ağbal, düzenlemenin Genel Kurulda değerlendirileceğini bildirdi. Ağbal, birçok konunun bir arada bulunduğu paketin hızlı bir şekilde yasalaşacağını düşündüğünü söyledi. Pakette öncelikle çok sayıda vatandaşı ilgilendiren kamuya ödenmemiş borçların yeniden yapılandırılmasına ilişkin önemli bir düzenleme olduğunu hatırlatan Ağbal, emeklilere de ramazan ve kurban bayramlarında bin lira tutarında bayram ikramiyesi ödenmesini içeren düzenlemenin bulunduğunu kaydetti. Ağbal, 65 yaş aylığı alan 581 bin vatandaş olduğuna dikkati çekerek, "Bunların aylıklarını 266 liradan 500 liraya çıkarıyoruz ki haziran ayı başında bir taraftan emeklilerimiz Ramazan Bayramı ikramiyesini almış olacaklar, diğer taraftan 65 yaş aylığı alan vatandaşlarımız da haziran başında bin 500 lira yani 3 ayı kapsayan aylıklarını alacaklar. Dolayısıyla yaklaşık 13 milyona yakın emekli ve yaşlılık aylığı alan vatandaşımız haziran başında yeni artırılmış maaşları almış olacak" diye konuştu. Bağ-Kur'lularla ilgili düzenlemelerin de pakette olduğunu dile getiren Ağbal, şöyle devam etti: "Emekli olup iş yeri bulunan vatandaşların geçmişten gelen sosyal güvenlik destek primi ödemeleri vardı, oradan gelen borçları terkin ediyoruz. Bu da son derece önemli. Önemli bir yükten vatandaşlarımızı kurtarmış olacağız. Öğrenciler ve imar barışıyla ilgili düzenlemeler de var." Tasarının en önemli bölümünün yeniden yapılandırma düzenlemesi olduğunun altını çizen Ağbal, burada kesinleşmiş kamu alacaklarından süresinde ödemeyenlerin 36 aya kadar yeniden yapılandırılmasını öngördüklerini kaydetti. Ağbal, ihtilaflı vergi dosyalarını da ortadan kaldıracak sulh yöntemini getirdiklerini bildirdi. Mükelleflerin yakından takip ettiği matrah artımı düzenlemesi ve stok affı kayıtlarının düzeltilmesinin de pakette bulunduğunu vurgulayan Ağbal, "Temmuz ayı sonuna inşallah başvuruları alacağız, ağustos ayında ilk ödemeler başlayacak. Biz aslında bir noktada vergi barışını da burada sağlamış olacağız. Milyonlarca esnafımız, işletmemiz, sanayicimiz, mükelleflerimiz bu imkanlardan yararlanacak. Bir taraftan devlet tabii ki gelir elde edecek, diğer taraftan çok avantajlı koşullarla vatandaşlarımız ödeme imkanına kavuşmuş olacak" değerlendirmesinde bulundu. Matrah ve vergi artırımının da yeniden yapılandırma içindeki en önemli düzenlemelerden olduğunu ifade eden Ağbal, düzenlemenin 2013, 2014, 2015, 2016 ve 2017 yıllarını kapsayacağını söyledi. Ağbal, "Vatandaşımız bu dönemlerde beyan ettiği veya ödediği tutarları bir miktar artırırsa bu dönemlere ilişkin vergi idaresi hiçbir vergi incelemesi yapmayacak. Dolayısıyla vatandaş ile vergi idaresinin el sıkıştığı, helalleştiği bir uygulama" diye konuştu.

5.5 MİLYAR TAHSİL EDİLDİ

İki yeniden yapılandırma kanunu yaptıklarını hatırlatan Naci Ağbal, bugün itibarıyla önceki yapılandırma kanunlarından 40.3 milyar lira tahsilat gerçekleştirdiklerini bildirdi Her iki yapılandırma kanununa da vatandaşların başvuru oranlarının ve uyumlarının yüksek olduğuna dikkati çeken Ağbal, "Son derece sevindirici bir gelişme. Bu şunu gösteriyor, bizim şu anda yapmış olduğumuz yeniden yapılandırma düzenlemesi de en az bu tutarlarda, 15-16 milyar liralık bir ilave geliri bize sağlamış olacak" dedi.

9.8 MİLYON KİŞİ YARARLANACAK

Bakanlığın takip ettiği alacaklarından 9.8 milyon kişinin faydalanacağını söyleyen Ağbal, şöyle konuştu: "119.2 milyar liralık bir alacak var. 5.3 milyon vatandaşımızın motorlu taşıtlar vergisi borcu var, yaklaşık 6 milyar lira. Vatandaşlarımız 36 aya kadar bu borçlarını yapılandırma imkanına kavuşacaklar. Gelir, kurumlar, KDV, gelir stopaj, MTV her türlü vergiler dahil buna. Sosyal güvenlik primlerinde 64.3 milyar liralık alacağı yapılandırıyoruz. Dolayısıyla 5.5 milyon mükellefimiz 36 aya kadar sosyal güvenlik primlerini ödeme imkanına kavuşacak. Gümrük vergisi olarak 338 milyon liralık alacağı yapılandırma kapsamına alıyoruz. Burada bin 170 kişi söz konusu."

DIŞARDAN PARA GETİRENE YÜZDE 2 VERGİ

Naci Ağbal, 6736 sayılı kanunda yurtdışında bulunan varlıkların Türkiye'ye getirilmesi halinde bir Varlık Barışı düzenlemesi yaptıklarını hatırlatarak, detayları şöyle aktardı: Para, altın, döviz menkul kıymeti olan vatandaşımız bu sene itibarıyla 11'inci ayın sonuna kadar bu yurtdışındaki varlıklarını Türkiye'ye getirirlerse ve bildirirlerse bu varlıklarıyla ülke içerisinde diledikleri gibi tasarruf edebilecekler. 11'inci ay sonuna kadar müracaatları alacağız. Getirilen varlığın yüzde 2'si oranında bir vergi tahsil edeceğiz. Temmuz 2018 tarihine kadar yüzde 2 oranında bir ödeme yapılacak. Bildirimde bulunma tarihinden sonra 3 ay içerisinde de bu varlığını Türkiye'ye getirecek. Varlığını Türkiye'ye getiren vatandaşımız bunu işletmesine dahil ederse herhangi bir vergi incelemesiyle muhatap olmayacak, bu varlık üzerinden ilave bir vergi tarhiyatı yapılmayacak, kazancın hesabına dahil edilmeyecek. İsterlerse yurtdışından getirdiği bu varlığı daha sonra işletmeden çekebilecek, çektiğinde de ilave bir temettü vergisi de kendisinden almayacağız, serbest bir şekilde tasarruf etmesine imkan sağlayacağız. İşletmenin yurt dışından aldığı bir kredi var ama aynı zamanda yurtdışında varlığı da var. Eğer derse ki 'ben yurt dışındaki mevcut varlıklarımı işletmemin yurtdışındaki kredi ödemesinde kullanayım, Türkiye'ye getirmeyim', buna da imkan sağlıyoruz. Sermaye avansı mahsubunda bulunan varlıklar da kullanılabilecek.

VERGİ BORCUNUN FAİZİ NEREDEYSE SİLİNİYOR

Kesinleşmiş vergi borcu ve idari para cezası olan vatandaşların temmuz sonuna kadar vergi dairesine, SGK'ye müracaat edeceğini ve bu borçlarını 36 aya kadar yapılandıracağını söyleyen Naci Ağbal, ana parayı tahsil ettiklerini, bundan vazgeçmediklerini vurgulayarak şunları kaydetti: "Yüzde 16.80 yıllık gecikme faizi oranı yerine yüzde 3-4 faiz ödenecek yani aslında gecikme zamlarının yüzde 75'ini siliyoruz. Eğer vatandaş burada 'Ben bütün borcumu peşin ödemek istiyorum' derse yeni sisteme göre hesaplanan yüzde 3-4'ünün de yüzde 90'ını tekrar siliyoruz. Neredeyse ana para tutarında bir ödeme' yaparak borçlarından kurtulmuş olacaklar."

DEMEK Kİ OLUYORMUŞ

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran açıklamasıyla dolar lira tekrar atağa geçti. 4.3746 ile tarihi zirvesini gören dolar, TCMB'nin TL uzlaşmalı döviz satım ve TL depo karşılığı döviz depo ihalelerine ilişkin düzenlemeleri ve ekonomi yönetiminin toplanacağı haberleri ile tekrar 4.25'e kadar geriledi. Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent petrolünün varil fiyatı da 77.02 dolara çıktı. Bu fiyat Kasım 2014'ten beri görülen en yüksek rakam. Tüm bu olanlara karşın akaryakıt fiyatlarının otomatik olarak artması gerekirken, araç sahiplerini sevindirecek bir haber geldi. Benzinin litre fiyatında 5, motorinin litre fiyatında ise 7 kuruşluk indirime gidildi. Böylece, Benzinin litresi İstanbul'da 6.06, liradan 6.01 liraya, motorinin litre fiyatı ise 5.51 liraya indi.

ÖNCEKİ YAPILANDIRMALAR DA KAPSAMDA

Daha önceki yapılandırmadan yararlanan vatandaşların taksitlerini ödemeye devam ettiklerini belirten Naci Ağbal, öngörülen yeni yapılandırma kanununun yasalaşması durumunda yeni gelecek olumlu düzenlemelerin daha önce yapılandırmaya katılanlara da yansıyacağını ifade etti. Ağbal, şunları kaydetti: "Herhangi bir şekilde geçmişten gelen ödemediğiniz taksitler varsa bunları en son taksitte topluca ödemeyeceksiniz biz sizin taksit sürelerinizi uzatıyoruz. Örneğin 36 ayda ödeyecekse geçmişten 4 ay ödemediği varsa bu süre 40 aya çıkmış olacak."

CEZANIN FAİZİ DE DÜŞÜYOR

Naci Ağbal, trafik, seçim, Karayolları Taşıma Kanunu'na göre usulsüz geçişler nedeniyle kesilen cezalar gibi idari para cezaları bulunduğuna dikkati çekti. Ağbal, şöyle devam etti: "Trafik para cezalarında yaklaşık 4 milyon 200 bin vatandaşın faiz dahil 8 milyar liralık borcu var. Burada ciddi anlamda bir avantaj sağlıyoruz. Burada yıllık gecikme zammı oranı yüzde 16.80 civarında. Vatandaşın trafik para cezası borcu var, yapılandırmak istiyor. Cezanın ana parasını ödeyecek ama yüzde 16.80 yıllık faiz yerine yüzde 3-4 gibi bir faiz ödeyecek. Bu da vatandaşın lehine bir düzenleme. Karayollarındaki usulsüz geçişlerle ilgili idari para cezalarında 1.4 milyon adet para cezası var. 677 milyon lira da buradan bir tahsilat bekleniyor. 1 milyon 37 bin öğrencimizin 3.9 milyar liralık kredi borcu var, bunu da yapılandırıyoruz."