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Alo YSK sorulara cevap olacak

YSK, internet ve cep uygulamasının ardından 24 saat hizmet verecek telefon hattını da devreye soktu. Vatandaşlar seçimle ilgili her öğrenmek istediği bilgiye kurumun '444 9 975' numaralı çağrı merkezini arayarak ulaşabilecek
10 Mayıs 2018 08:20
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Alo YSK sorulara cevap olacak

Vatandaşlar seçimle ilgili sorularına Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) '444 9 975' numaralı çağrı merkezini arayarak, yanıt bulabilecek. Türkiye, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne hazırlanıyor.

Bu kapsamda YSK tarafından vatandaşların seçime ilişkin sorularına yanıt bulabilmesi için 2014'te kurulan çağrı merkezi, 32 kişilik bir ekiple 7 gün 24 saat hizmet veriyor. Buna göre vatandaşlar yurt içinden '444 9 975' yurt dışından '90 444 9 975' numaralı çağrı merkezini arayarak, sorularına yanıt bulabiliyor. Bazı ülkelerden arayan vatandaşların numarayı '90 312' alan kodu ile tuşlaması gerekiyor. Vatandaşlar çağrı merkezini arayarak, seçmen kaydını sorgulayabiliyor, nerede oy kullanacağı, seçim takvimindeki süreçler ve seçime ilişkin her türlü sorusuna yanıt alabiliyor. Öte yandan, 24 Haziran'da yapılacak seçimler kapsamında YSK'nın internet sitesinden, telefon bilgisi ve elektronik posta adresini sisteme kaydeden yaklaşık 1,5 milyon vatandaşa SMS, 1 milyondan fazla vatandaşa da elektronik posta gönderiliyor.

Mesaj içeriklerinde kişinin nerede oy kullanacağı, hangi belgelerin gerekli olduğu, oy verirken dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin bilgiler yer alıyor. Ayrıca 842 bini yurt içi, 210 bini yurt dışından olmak üzere e-posta adresini sisteme giren 1 milyonun üzerinde vatandaş da elektronik postalarla bilgilendiriliyor. Elektronik postalarda oy kullanımına ilişkin bilgilerin yanı sıra yurt dışındaki vatandaşlara hangi gümrük kapılarında oy kullanılabilecekleri, bulundukları ülkelerde hangi temsilciliklerde, hangi tarihlerde oy verme işlemini gerçekleştirebileceklerine ilişkin bilgiler iletiliyor. Yüksek Seçim Kurulu, seçime kadar sürecin sağlıklı işleyebilmesi için kendi personelini de SMS ve elektronik postalarla sürekli bilgilendirecek. Bu kapsamda seçim takvimi gün gün personelle paylaşılacak.

Bu şekilde personelin bazı iş ve işlemlerde takvimin gerisinde kalmasının önüne geçilecek. Kurul, oy verme günü sandık kurullarını da aynı yolla bilgilendirecek. Sandık kurullarının yemini, imza, mühür gibi önemli detaylar, vatandaşa oy kullandırılırken dikkat edilmesi gereken hususlar da tek merkezden yönlendirilen SMS'lerle sandık kurulları görevlilerine iletilecek. SMS'ler sandık kurulları için hatırlatıcı nitelik taşıyacak. Sandık kurulları SMS'lerle gelen bilgileri ayrıca YSK'nın sisteminden kontrol edecek.
Karar
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