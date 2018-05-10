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Afrin polisi göreve hazır

Türkiye'nin 'Zeytin Dalı Harekatı'yla terörden temizlediği Afrin'de halkın güvenliğini sağlayacak yerel polis gücünün eğitimi bugün tamamlanacak. Polis Akademisi'nin desteğiyle eğitimlerini tamamlayan 620 kişilik Suriyeli yerel güvenlik gücü önümüzdeki hafta göreve başlayacak
10 Mayıs 2018 08:35
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Afrin polisi göreve hazır

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) hudutlarda ve bölgede güvenliğin sağlanması, dost ve kardeş bölge halkının teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarılması için 20 Ocak'ta PYD/YPG/PKK ve IŞİD üyesi teröristlere yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı ile Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesi, terör unsurlarından temizlendi. Kentte güvenliğin sağlanmasıyla yöre halkı evlerine dönmeye başlarken, yerel güvenlik gücü görevini görecek olan Suriyeli polislerin eğitimleri de taamlanmak üzere.

Polis Akademisi Başkanlığının katkılarıyla özel harekat polislerinin de katılımıyla eğitim alan 620 Suriyeli polise, toplumsal olaylara müdahale, polis mevzuatı, genel disiplin, meskun mahal ve operasyon eğitimi ile el yapımı patlayıcı imhası ve olay yeri inceleme konularında uygulamalı eğitimler verildi. Yaklaşık bir aydır eğitim alan yaşları 18-45 arasında değişen Suriyeli polisler, bugün tamamlanacak eğitim sonrası kentteki asayişi sağlama görevini üstlenecek. Suriyeli polisler, terörden temizlenmesinin ardından kente dönecek olan binlerce kişinin güvenliğini sağlamaya hazır olduklarını söyledi.

TSK'nın 24 Ağustos 2016'da Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik başlattığı ve 29 Mart 2017'de tamamlanan Fırat Kalkanı Harekatı'nın ardından da birçok bölgede görev yapacak yerel güvenlik güçleri, Polis Akademisi tarafından eğitildi. Suriye'nin Azez kentinde güvenlik ve huzurun sağlanması amacıyla belirlenen kriterleri taşıyan ve gönüllülük esasına göre seçilen 5 binin üzerindeki Suriyeli, 5 ayrı polis okulunda verilen eğitimlere katıldı. Geçen yıl aralık ayında başlayan eğitime katılan Suriyeliler, Bab, Azez, Cerablus ve Çobanbey'de göreve başladı. Özel harekatçılar tarafından yetiştirilen Suriyeli polisler, bu bölgelerde 'özel tim' olarak görev yapıyor.
Karar
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