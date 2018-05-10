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Genetik hastalara tüp bebek desteği

'Talasemi', 'hemofili' ve 'SMA' gibi kalıtsal hastalığı bulunan çiftlere müjde. Sağlık Bakanlığı bu ailelere sağlıklı bebek sahibi olabilmeleri için tüp bebek desteği sağlayacak
10 Mayıs 2018 08:45
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Genetik hastalara tüp bebek desteği

ağlık Bakanlığı, kalıtsal kan hastalıkları ile mücadele kapsamında, yeni bir düzenlemeyi hayata geçiriyor. Torba tasarıya, kalıtsal bir hastalığı olan çiftlerin sağlıklı çocuk sahibi olabilmeleri için 'tüp bebek' tanı ve tedavilerinin karşılanması da ekleniyor. Düzenlemeyle ilgili bilgi veren Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Elif Güler Kazancı, hastalıklar içerisinde talaseminin en sık görülen rahatsızlıklardan birisi olduğunu belirterek, "Türkiye'de bir milyon 600 bin taşıyıcı ve yaklaşık 6 bin talasemi hastasının olduğu biliniyor" dedi.

Özellikle evlilik öncesi çiftlere talasemi testi yapılmasıyla bireylerin taşıyıcı olduklarını öğrenebileceklerini dile getiren Kazancı, "Koruyucu önlemlerle bu hastalar tüp bebek yöntemiyle çocuk sahibi olabilirler" ifadelerini kullandı. Bakanlık olarak tarama programlarına çok önem verdiklerinin altını çizen Kazancı, "Bu yıl itibarıyla tüm illerde, evlilik öncesi talasemi tarama testlerini yaygınlaştıracağız. İnsanların talasemiye farkındalığını artırarak, sağlıklı çocukların dünyaya gelmesini sağlayacak adımlar atıyoruz. Tarama testleri şu anda 41 ilde yapılıyor, kısa sürede 81 ile yaygınlaştıracağız" dedi.

Kazancı, kan hastalığı bulunan iki taşıyıcı çiftin evlenmeleri durumunda tüp bebek desteğinin sağlanacağına vurgu yaparak şöyle konuştu: "Bu rahatsızlığı olan çiftlerin ilk bebekleri kapsam dışıydı. Yeni düzenlemeyle, ilk bebekten itibaren sağlıklı embriyoların seçilerek tüp bebek yöntemiyle çocuk sahibi olabilmeleri açısından devlet güvencesine alınacak. Torba tasarıya bununla ilgili maddemizi koyduk, hem SMA hem de talasemi bu grupta yer alacak."

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