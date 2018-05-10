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Seçmen kütüğü hücreden çıktı

Afyon'da FETÖ'nün "hücre evleri"ne yönelik operasyonda sözde ilçe imamının bilgisayar ve flaş belleğinde, 49 milyon vatandaşa ait sahte kimlik ve adres bilgileri çıktı
10 Mayıs 2018 08:05
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Seçmen kütüğü hücreden çıktı

Afyonkarahisar'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "hücre evleri"ne yönelik operasyonda gözaltına alınan ilçe imamının bilgisayar ve flaş belleğinde, 49 milyon vatandaşa ait 2009 yılı seçmen kayıtlarını içeren kimlik ve adres bilgilerinin olduğu listeler bulundu. Alınan bilgiye göre, Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ/PDY üyelerinin saklandıkları "gaybubet evi" olarak bilinen hücre evlerine yönelik başlatılan çalışma kapsamında haklarında gözaltı kararı çıkarılan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarda 1 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 37'ye yükseldi.

KAYITLAR 2009 YILINA AİT

Yakalanan şüpheliler arasında örgütün sözde Afyonkarahisar il imamı R.A, ilçe imamı T.M. ve yardımcıları ile firari örgüt mensuplarına sahte nüfus cüzdanı hazırlayan şüphelinin de bulunduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelilerden ilçe imamı T.M'nin el konulan bilgisayar ve flaş belleğinde, 49 milyon vatandaşa ait, 2009 yılı seçmen kayıtlarını içeren kimlik ve adres bilgilerinin olduğu listeler bulundu.
Yeni Şafak
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