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Telefonlara iki yüzlü yazılım

FETÖ'nün telefonları için özel bir yazılım geliştirdiği tespit edildi. Gaybubet evlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan vekil imamların telefonlarında iki farklı ara yüz olduğu belirlendi
10 Mayıs 2018 08:25
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Telefonlara iki yüzlü yazılım

Yüklenen ara yüzlerle telefonun ele geçirilmesi halinde siber ekipler tarafından çözülmesinin zorlaştırıldığı belirtildi.

İKİ FARKLI TELEFON GİBİ GÖSTERİYOR

FETÖ'nün gaybubet evlerine yönelik operasyonlar devam ederken, örgütün farklı gizlenme yöntemlerinin yanı sıra bilişim oyunları da ortaya çıkıyor. Vekil imamlara yönelik operasyonda kullandıkları telefonlarda farklı bir yazılım olduğu deşifre edildi. Bu yazılımın yüklü olduğu telefonların, bilgisayarlarda olduğu gibi iki farklı ara yüze sahip olduğu belirtildi.

HEMEN SİLİN TALİMATI

FETÖ'nün vekil imamları, örgütün kripto yapısını ayakta tutmak için talimatlar verirken, özel şifrelenmiş telefonları kullandıkları bildirildi. Vekil imamın örgüt içinde 10 kişiden sorumlu olduğu belirlenirken, bu kişilere telefonla verdikleri gizli talimatları ise anında silmeleri konusunda uyardıkları ifade edildi.

BİNİŞ'İN EKİBİNDEN

Mahrem imamların telefonuna yüklenen bu yazılımı, FETÖ'nün bilişim uzmanı sivil imam Harun Biniş'in ekibinin oluşturduğu değerlendiriliyor. Öte yandan söz konusu yazılımın üst düzey algoritmik olarak şifrelenmiş olduğu bildirildi.

Haluk Karakaya
Yeni Şafak
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