MEB Bakanı: Endüstri 4.0'a hazırlanın

Yarışmanın teması, "Endüstri 4.0 Yenilenebilir Enerji Kaynakları", sloganı da "Ahican Sivas Yollarında" olarak belirlendi. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın katılımıyla açılışı yapılan yarışmaya446 lise ve 40 üniversiteden 4 bin 87 öğrenci ve öğretmen katıldı.

CANLA BAŞLA ÇALIŞIN

Açılış töreninde konuşan Yılmaz, yarışma ile mesleki ve teknik eğitimin niteliğinin arttırılmasını ve toplumda bu alanda farkındalığın oluşturulmasını amaçladıklarını söyledi. Dünyada 24 milyar makinenin birbiriyle hızlı ve etkin bir iletişim kurduğu bir çağda olduğumuza dikkat çeken Bakan Yılmaz sözlerine şöyle devam etti: "Endüstri 4.0 olarak adlandırılan 4. sanayi devrimindeyiz. Böylesine önemli bir devrimde teknolojiyle iç içe yaşayan, araştıran, üreten, öğrenen, geliştiren, genç ve çalışkan gençlerimizin canla başla çalışmasını istiyorum."

Ahmet Fatih Erturan