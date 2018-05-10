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37 milyar $'lık güç TANAP

Gelecek ay doğal gaz aktarmaya başlayacak TANAP'ın Türkiye'ye kümülatif bazda 50 milyar dolar katkı sağlayacağı hesaplandı. Gayrisafi yurt içi hasılaya 2029 yılına kadar 37 milyar dolarlık katkı verecek proje, birçok ülke ile dev enerji şirketlerinin Türkiye'ye odaklanmasını sağladı
10 Mayıs 2018 08:55
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37 milyar $'lık güç TANAP

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile projede yer alan diğer devlet ve şirket yetkililerinin katılacağı bir törenle TANAP' doğalgaz aktarmaya başlayacak. Şahdeniz bölgesinden çıkarılan doğalgazın Gürcistan ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınmasına imkan veren projenin devreye alınması Avrasya bölgesinde ekonomik birliktelik ve enerji arz güvenliği bakımından önemli bir adım olarak bakılıyor.

BÜYÜK KATKI VERECEK

Bölgeye ciddi ciddi hareketlilik getiren Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hatta TANAP'ın projenin Türkiye'ye kümülatif bazda 50 milyar dolar katkı sağlayacağı hesaplandı. Proje, gayrisafi yurt içi hasılaya 2029 yılına kadar 37 milyar dolarlık katkı verecek. Haziran'da doğalgaz aktarmaya başlayacak TANAP ve ardından Karadeniz kıyılarına ulaşan TürkAkım projesinin önümüzdeki yıl devreye alınmasıyla Türkiye önemli "hub" olacak.

İki uluslararası dev projeyle Türkiye enerji sektörünün global tüm aktörlerinin ilgi odağı haline geldiğini belirtiliyor. Enerji sektörünün önemli buluşmalarından olan 11'nci Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarına başkanlık eden Çiğdem Dilek, enerjideki son gelişmeleri Yeni Şafak'a değerlendirdi. Dilek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hazirana ilişkin TANAP müjdesinin yurt içi ve dışında ciddi hareketlilik getirdiğini kaydetti. Dilek, projenin sadece ülkemizin değil, dünyanın en önemli enerji yatırımlarından biri olduğunu kaydetti.

GÜZERGAHIN YÜZDE 80'İNİ TÜRKLER YAPTI

Türkiye ile birlikte Azerbaycan'ın ekonomisi için de önemli unsur olacak TANAP'ın, doğal gazın bollaşması, rekabet nedeniyle ucuzlamasının dışında sektör tedarikçilerine de ciddi katkı sağlayacağını kaydeden Dilek, "Bu zamana kadar boruların yüzde 80 gibi bölümü Türk firmaları tarafından yapıldı ve başarıyla uygulandı. TANAP'taki bu tablo firmalarımıza uluslararası diğer projelerin kapısını açması açısından da önem taşıyor. Çok büyük mühendislik başarısı ile Karadeniz'deki zorlu inşa sürecini başarı ile tamamladı" değerlendirmesi yaptı.

Yabancılardan yoğun ilgi var

Söz konusu projelerin sadece yer altına çekilme boru hattından ibaret olmadığının altını çizen Dilek, Türkiye'yi dünyanın en önemli enerji "hub"larından biri yapacağı gibi sektördeki yüzlerce altyapı tedarikçisine büyük kazançlar sağlayacağını kaydetti. Yabancıların Türkiye'ye ciddi şekilde odaklandığını ve pastadan pay almak istediğini anlatan Dilek, "Petrol ve doğal gaz rezervlerinin yaklaşık yüzde 72'lik bölümü, Türkiye'nin yakın coğrafyasında yer alıyor. Petrol ve doğal gaz rezervlerinin dörtte üçüne sahip bölge ülkelerine komşu olan Türkiye, ayrıca, Orta Asya, Orta Doğu ülkeleri ile Avrupa'daki arasında doğal bir 'enerji koridoru' oluyor" dedi.

Gaz talebi artan ikinci ülkeyiz

Yapılan araştırmaların son 10 yılda, dünyada doğal gaz ve elektrik talebinin Çin'den sonra en fazla arttığı ikinci ülkenin Türkiye olduğunu ortaya koyduğunu kaydeden Dilek, şunları kaydetti: "Sahip olduğunuz bu dinamizm çok önemli. TANAP bu nedenle büyük önem taşıyor. Bu ağın sadece kurulum, bakım, onarımı için milyarlarca dolar harcanması öngörülüyor. Bu nedenle 8-9 Kasım'da Ankara Congressium'da gerçekleştireceğimiz sektör buluşmasının önemi bir kat daha arttı. Sektörün geleceğine yön verilecek, ortaklıkların temelini atacak."

Cahit Saraçoğlu
Yeni Şafak
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