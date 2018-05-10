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Karayollarında durum
Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Okmeydanı-Hasdal bağlantı yolundaki yapım çalışmaları nedeniyle İstanbul-Ankara istikameti Nurtepe viyadüğü bitiminden İSKİ-AKOM girişine kadar trafiğe kapatıldı. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
İzmir Çevre Otoyolu'nun 1-2. kilometrelerinde Yıldız Mahallesi kavşağı-6. Sanayi Sitesi katılım kolu yapım işi çalışmaları kapsamında emniyet şeridi trafiğe kapatıldı. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.
Anadolu Otoyolu'nun Düzce-Kaynaşlı kavşakları 10-12. kilometrelerinde köprü çalışması nedeniyle İstanbul-Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşıma diğer istikametten (Ankara-İstanbul) iki yönlü izin veriliyor.
Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu'nun Birecik-Suruç kavşakları 27-31. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle Şanlıurfa yönünde 3 şerit trafiğe kapatılarak ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Polatlı-Ankara yolunun 1-5. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Polatlı-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten (Ankara-Polatlı) iki yönlü sağlanıyor.
Niğde-Ulukışla devlet yolunun 53-54. kilometrelerinde Kaynarca kavşağı alt geçidi bağlantı yolları yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin dikkatli olmaları, yol işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.
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