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Karayollarında durum

Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor
10 Mayıs 2018 09:12
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Karayollarında durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Okmeydanı-Hasdal bağlantı yolundaki yapım çalışmaları nedeniyle İstanbul-Ankara istikameti Nurtepe viyadüğü bitiminden İSKİ-AKOM girişine kadar trafiğe kapatıldı. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

İzmir Çevre Otoyolu'nun 1-2. kilometrelerinde Yıldız Mahallesi kavşağı-6. Sanayi Sitesi katılım kolu yapım işi çalışmaları kapsamında emniyet şeridi trafiğe kapatıldı. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce-Kaynaşlı kavşakları 10-12. kilometrelerinde köprü çalışması nedeniyle İstanbul-Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşıma diğer istikametten (Ankara-İstanbul) iki yönlü izin veriliyor.

Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu'nun Birecik-Suruç kavşakları 27-31. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle Şanlıurfa yönünde 3 şerit trafiğe kapatılarak ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Polatlı-Ankara yolunun 1-5. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Polatlı-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten (Ankara-Polatlı) iki yönlü sağlanıyor.

Niğde-Ulukışla devlet yolunun 53-54. kilometrelerinde Kaynarca kavşağı alt geçidi bağlantı yolları yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin dikkatli olmaları, yol işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.
Anadolu Ajansı
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