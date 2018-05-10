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Dolar 4,30 TL ile güne başladı

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
10 Mayıs 2018 09:18
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Dolar 4,30 TL ile güne başladı

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ
ABD Doları 4,2850 4,2870
Avro 5,0950 5,0970
Sterlin 5,8210 5,8230
ANKARA
ABD Doları 4,2730 4,3030
Avro 5,0606 5,1060
Sterlin 5,2290 5,2860

Dolar/TL, bugünde düşüşle başlamasının ardından 4,2670 seviyesinde dengelendi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'a yönelik açıklamaları sonrasında küresel piyasalarda dolar diğer para birimleri karşısında değer kazanırken petrol fiyatları da 77 doların üzerine çıkarak Kasım 2014'ten bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Bu gelişmelerin etkisiyle dün 4,3746 ile tüm zamanların zirvesini gören dolar/TL, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) TL uzlaşmalı döviz satım ve TL depo karşılığı döviz depo ihalelerine ilişkin düzenlemeleri ile ekonomi yönetiminin Ankara'da gerçekleştirdiği toplantının ardından 4,2558'e gerileyerek günü yüzde 1,05 azalışla 4,2871'den tamamlamıştı.

Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalışla 4,2675'ten alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 azalışla 5,0710, sterlin/TL de yüzde 0,2 değer kaybıyla 5,7950'den işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararı ve ABD'de enflasyon verilerinin takip edileceğini belirterek, dolar/TL'de 4,25'in altında kapanışlar olması durumunda düşüşlerin ivme kazanacağını dile getirdi.
Anadolu Ajansı
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