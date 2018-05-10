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CHP'li Eren Erdem'e 'FETÖ'ye yardım' davası

FETÖ'nün 17-25 Aralık darbe girişiminde yasa dışı ses kayıtlarını servis ettiği dönemin Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni CHP'li milletvekili Eren Erdem'in 9.5 yıldan 22 yıla kadar hapsi istendi
10 Mayıs 2018 09:34
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CHP'li Eren Erdem'e 'FETÖ'ye yardım' davası

FETÖ'nün 17-25 Aralık darbe girişiminde yasa dışı ses kayıtlarını servis ettiği dönemin Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni CHP'li milletvekili Eren Erdem'in 9.5 yıldan 22 yıla kadar hapsi istendi. Erdem'in gazetenin muhabirlerinden Ufuk Köroğlu'nu kullanarak FETÖ'cü polis şefi Yakup Saygılı'dan yasa dışı belgeler temin ettiği, elde edilen dökümanları FETÖ'nün planı doğrultusunda hükümeti bertaraf etmek için kullandığı dile getirildi. İddianamede, Erdem'in FETÖ'nün amaçları doğrultusunda hareket ettiğine işaret edildi.

FETÖ'nün 17-25 Aralık darbe girişiminde kullandığı yasa dışı ses kayıtlarını servis ettirdiği dönemin Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni CHP'li milletvekili Eren Erdem hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, Erdem'in Erdem'in 'Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek', 'Gizli tanığı deşifre etmek' ve 'Soruşturmanın gizliliğini ihlal' suçundan 9.5 yıldan 22 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılması talep edildi.

GEZİ PARKI'NDA TANIŞTILAR
Karşı Gazetesi ile ilgili yürütülen soruşturmada 'Ayçiçek' kod adıyla gizli tanık olan Turan Ababey'i deşifre ettiği dile getirilen iddianamede Karşı Gazetesi'ninin sahibi Turan Ababey'le Eren Erdem'in Gezi Parkı olayları sırasında tanıştıkları, Ekim 2013'te gazeteyi kurmayı kararlaştırdıkları ifade edildi. İddianameye göre gazete 9 Şubat 2014 tarihinde kuruldu. Kurulmasından 66 gün sonra ise ekonomik sıkıntılar sebebiyle yayın hayatına son verildi.

BELGELER SAYGILI'DAN
Kurucusu Turan Ababey, sorumlu müdür Mehmet Bozkurt, Genel Yayın Yönetmeni Eren Erdem,i Genel Koordinatörü Kutlu Esendemir, muhabirliğini Emre Erciş ve FETÖ'den tutuklu Ufuk Köroğlu tarafından üstlenildi. İddianameye göre Erciş'in gazete için sağladığı haber ve dökümanlar FETÖ'cü polis şefi Yakup Saygılı'dan elde edildi. Elde edilen dökümanlar Eren Erdem'e iletildi.
BELGELERİ 3 POLİS ULAŞTIRDI
Yapılan tespitlere göre polis memurları Yavuz Çıtaki, İsmail Arpacı ve Şakir Parpar'ın Karşı Gazetesi'nin muhabirleri Ufuk Köroğlu ve Emre Erciş'e söz konusu materyalleri ulaştırdıkları ifade edildi. İddianameye göre gazete bir süre sonra Eren Erdem'in kontrolüne geçti, yayınlanacak haberlere karar veren Eren Erdem'di. Personel alımı ve maaş gibi konulara Mehmet Bozkurt'la birlikte karar veriliyordu.

'TUSKON VE CEMAATTEN PARA ALABİLİRİZ'
17-25 Aralık darbe girişimiyle ilgili sızdırılan ses kayıtlarıyla ilgili haber yapılıp yapılmaması gazetede tartışmalara neden oldu. Ses kayıtları kapatılan TUSKON çalışanı 'Yusuf' isimli çalışan ve FETÖ'cü polis şefi Yakup Saygılı'dan Emre Erciş aracılığıyla Eren Erdem'e ulaştırıldı. Erdem'in gazetenin sahibi Turan Ababey'e zaman zaman 'Elimde Erdoğan'ı düşürecek belgeler var. Yayınlamamız halinde TUSKON ve cemaatten para alabiliriz' şeklinde söylemlerde bulunduğu iddianamede yer aldı.

TEKLİF DUMANLI VE YEŞİL'E İLETİLDİ
TUSKON Başkanı firari Rızanur Meral'le görüşüldüğü Ababey'in gazetenin örgüt tarafından satın alınmasını teklif ettiği kaydedilen iddianamede bu teklifin firari Ekrem Dumanlı, GYY Vakfı Başkanı firari Mustafa Yeşil ve STV Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca'ya iletildiği belirtildi.

KÖROĞU'NA BİN TL ÖDÜL VERDİ
MİT TIR'ları'nın durdurulma görüntülerinin Eren Erdem'e ulaştırıldığı ancak haberleştirilmediği ifade edilen iddianamede, o dönem Başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan'la MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın Haliç Kongre Merkezi'ndeki görüşmelerinin gazetede 'Sır toplantı' başlığı ile haber yapıldığı kaydedildi. Bu haber nedeniyle ise muhabir Ufuk Köroğlu'na Eren Erdem tarafından Bin TL'lik bir ödül verildiği ifade edildi.

KAN LOBİSİ BAŞLIĞINI ERDEM ATTI
Eren Erdem tarafından FETÖ tarafından sızdırılan o dönem Başbakan olan Erdoğan, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Genel Kurmay 2. Başkanı ve Dış İşleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun bulunduğu toplantının Genel Yayın Yönetmeni Eren Erdem'e iletildiği ifade edilen iddianamede Erdem'in bizzat 'Kan Lobisi' başlığıyla haberi yayınlattığına vurgu yapıldı.

FETÖ'YE HİZMET ETTİ
Erdem'in FETÖ- PDY'nin amaçları doğrultusunda hareket ettiği, basın ve yayın organlarını kullanarak kamuoyu algısı oluşturmaya çalıştığı, böylece hükümetin görevini yapamaz hale getirmeye çalıştığı ifade edildi.
Eren Erdem ilerleyen günlerde Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çokacak.

Sabah
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