CHP'li Eren Erdem'e 'FETÖ'ye yardım' davası

FETÖ'nün 17-25 Aralık darbe girişiminde yasa dışı ses kayıtlarını servis ettiği
dönemin Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni CHP'li milletvekili Eren Erdem'in
9.5 yıldan 22 yıla kadar hapsi istendi. Erdem'in gazetenin muhabirlerinden Ufuk
Köroğlu'nu kullanarak FETÖ'cü polis şefi Yakup Saygılı'dan yasa dışı belgeler
temin ettiği, elde edilen dökümanları FETÖ'nün planı doğrultusunda hükümeti
bertaraf etmek için kullandığı dile getirildi. İddianamede, Erdem'in FETÖ'nün
amaçları doğrultusunda hareket ettiğine işaret edildi.
FETÖ'nün 17-25 Aralık darbe girişiminde kullandığı yasa dışı ses kayıtlarını
servis ettirdiği dönemin Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni CHP'li milletvekili
Eren Erdem hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
Özel Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, Erdem'in Erdem'in
'Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek
yardım etmek', 'Gizli tanığı deşifre etmek' ve 'Soruşturmanın gizliliğini ihlal'
suçundan 9.5 yıldan 22 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılması talep edildi.
GEZİ PARKI'NDA TANIŞTILAR
Karşı Gazetesi ile ilgili yürütülen soruşturmada 'Ayçiçek' kod adıyla gizli
tanık olan Turan Ababey'i deşifre ettiği dile getirilen iddianamede Karşı Gazetesi'ninin
sahibi Turan Ababey'le Eren Erdem'in Gezi Parkı olayları sırasında tanıştıkları,
Ekim 2013'te gazeteyi kurmayı kararlaştırdıkları ifade edildi. İddianameye göre
gazete 9 Şubat 2014 tarihinde kuruldu. Kurulmasından 66 gün sonra ise ekonomik
sıkıntılar sebebiyle yayın hayatına son verildi.
BELGELER SAYGILI'DAN
Kurucusu Turan Ababey, sorumlu müdür Mehmet Bozkurt, Genel Yayın Yönetmeni Eren
Erdem,i Genel Koordinatörü Kutlu Esendemir, muhabirliğini Emre Erciş ve FETÖ'den
tutuklu Ufuk Köroğlu tarafından üstlenildi. İddianameye göre Erciş'in gazete
için sağladığı haber ve dökümanlar FETÖ'cü polis şefi Yakup Saygılı'dan elde
edildi. Elde edilen dökümanlar Eren Erdem'e iletildi.
BELGELERİ 3 POLİS ULAŞTIRDI
Yapılan tespitlere göre polis memurları Yavuz Çıtaki, İsmail Arpacı ve Şakir
Parpar'ın Karşı Gazetesi'nin muhabirleri Ufuk Köroğlu ve Emre Erciş'e söz konusu
materyalleri ulaştırdıkları ifade edildi. İddianameye göre gazete bir süre sonra
Eren Erdem'in kontrolüne geçti, yayınlanacak haberlere karar veren Eren Erdem'di.
Personel alımı ve maaş gibi konulara Mehmet Bozkurt'la birlikte karar veriliyordu.
'TUSKON VE CEMAATTEN PARA ALABİLİRİZ'
17-25 Aralık darbe girişimiyle ilgili sızdırılan ses kayıtlarıyla ilgili haber
yapılıp yapılmaması gazetede tartışmalara neden oldu. Ses kayıtları kapatılan
TUSKON çalışanı 'Yusuf' isimli çalışan ve FETÖ'cü polis şefi Yakup Saygılı'dan
Emre Erciş aracılığıyla Eren Erdem'e ulaştırıldı. Erdem'in gazetenin sahibi
Turan Ababey'e zaman zaman 'Elimde Erdoğan'ı düşürecek belgeler var. Yayınlamamız
halinde TUSKON ve cemaatten para alabiliriz' şeklinde söylemlerde bulunduğu
iddianamede yer aldı.
TEKLİF DUMANLI VE YEŞİL'E İLETİLDİ
TUSKON Başkanı firari Rızanur Meral'le görüşüldüğü Ababey'in gazetenin örgüt
tarafından satın alınmasını teklif ettiği kaydedilen iddianamede bu teklifin
firari Ekrem Dumanlı, GYY Vakfı Başkanı firari Mustafa Yeşil ve STV Yayın Grubu
Başkanı Hidayet Karaca'ya iletildiği belirtildi.
KÖROĞU'NA BİN TL ÖDÜL VERDİ
MİT TIR'ları'nın durdurulma görüntülerinin Eren Erdem'e ulaştırıldığı ancak
haberleştirilmediği ifade edilen iddianamede, o dönem Başbakan olan Recep Tayyip
Erdoğan'la MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın Haliç Kongre Merkezi'ndeki görüşmelerinin
gazetede 'Sır toplantı' başlığı ile haber yapıldığı kaydedildi. Bu haber nedeniyle
ise muhabir Ufuk Köroğlu'na Eren Erdem tarafından Bin TL'lik bir ödül verildiği
ifade edildi.
KAN LOBİSİ BAŞLIĞINI ERDEM ATTI
Eren Erdem tarafından FETÖ tarafından sızdırılan o dönem Başbakan olan Erdoğan,
MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Genel Kurmay 2. Başkanı ve Dış İşleri Bakanı Ahmet
Davutoğlu'nun bulunduğu toplantının Genel Yayın Yönetmeni Eren Erdem'e iletildiği
ifade edilen iddianamede Erdem'in bizzat 'Kan Lobisi' başlığıyla haberi yayınlattığına
vurgu yapıldı.
FETÖ'YE HİZMET ETTİ
Erdem'in FETÖ- PDY'nin amaçları doğrultusunda hareket ettiği, basın ve yayın
organlarını kullanarak kamuoyu algısı oluşturmaya çalıştığı, böylece hükümetin
görevini yapamaz hale getirmeye çalıştığı ifade edildi.
Eren Erdem ilerleyen günlerde Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çokacak.