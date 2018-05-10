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Yıldız Tilbe CHP'yle anlaştı iddiasını yalanladı
Şarkılarının sadece kendisini temsil ettiğini ifade eden Yıldız Tilbe, sosyal medyada bazı kullanıcıların hedefi oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında yeni bir seçim yenilgisi daha almak istemeyen muhalefet partileri, kirli pazarlıklar içerisinde seçim sürecini yürütüyor.
44 gün sonra yapılacak seçimlerden önce seçim şarkısı arayışında olan CHP, Yıldız Tilbe'nin "Kandıramazsın Beni" isimli şarkısını istedi.
CHP İLE ANLAŞTI İDDİASI YALAN ÇIKTI
Ön anlaşmanın yapıldığı iddialarının ortaya atılmasından sonra Twitter hesabından açıklama yapan Yıldız Tilbe, iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.
Şarkılarının sadece kendisini yansıttığını yazan Tilbe,
"Şarkılarım hiçbir siyasetin temsilcisi değildir. Şarkılarımı herhangi bir siyasi mecrada propaganda olarak duyarsanız, bilin ki haberim ve iznim yoktur."ifadelerini kullandı.
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