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En yaşlı Cumhurbaşkanı adayı kim?
YSK'nın 24 Haziran 2018'de ilk turu yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılacak olan adayların geçici listesini yayımladı
Yüksek Seçim Kurulu tarafından yayımlanan Cumhurbaşkanlığı geçici adayı listesine göre en yaşlı Cumhurbaşkanı adayı 1 yaş farkla Temel Karamollaoğlu çıktı.
1941 doğumlu olan Temel Karamollaoğlu , 1942 doğumlu olan Doğu Perinçek'ten 1 yaş büyük olduğu ortaya çıktı. Böylelikle en yaşlı cumhurbaşkanı adayı 77 yaşında.
Öte yandan YSK'nın açıklamış olduğu geçici aday listesinde dikkat çeken diğer bir konu ise adayların mezun olduğu üniversite bilgileri. YSK tarafından açıklanan aday bilgilerine göre tüm adaylar Türkiye'de bir üniversiteden mezun olmuşken, Temel Karamollaoğlu Victoria Üniversitesinden mezun olmuş.
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