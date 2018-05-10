1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Borsa güne yükselişle başladı

BIST 100 endeksi, 456,23 puan artarak 101.236,81 puandan açıldı
10 Mayıs 2018 10:05
Yazdır
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,45 artışla 101.236,81 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 456,23 puan ve yüzde 0,45 değer kazancıyla 101.236,81 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,73, holding endeksi yüzde 0,51 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,25 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 1,02 ile kimya, petrol, plastik oldu.

Dün, 97.849,20 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen alımlarla yükselişe geçerek, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,43 değer kazancıyla 100.780,57 puandan tamamladı.

Analistler, dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) TL uzlaşmalı döviz satım ve TL depo karşılığı döviz depo ihalelerine ilişkin düzenlemeleri ile ekonomi yönetiminin Ankara'da gerçekleştirdiği toplantının, döviz kurlarında düşüşe, pay piyasalarında ise yükselişe neden olduğunu kaydetti.

Bugün yurt içinde veri gündemin zayıf olduğunu, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararı ile ABD'de enflasyon verisinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 98.500 ve 97.700 seviyelerinin destek, 103.000 puanın direnç konumunda olduğunu dile getirdi.
Bu haber 203 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
KPSS başvuruları başladı... ÖSYM ilk açıklamayı yaptı
Engelli okulunda korkunç olay WhatsApp grubundan çıktı
15 ilde FETÖ'den 91 muvazzaf askere gözaltı
KPSS başvuruları bugün başlıyor
Twitter raporuna göre o twitler yurtdışından
En yaşlı Cumhurbaşkanı adayı kim?
Kamuda yaz dönemi kıyafet uygulaması başlıyor
MEB, sözleşmeli öğretmen adaylarını tekrar elemekle doğrusunu mu yaptı?
'HÜDA PAR'lılar SP listesinde yer alabilir'
Seçim paketinde iki rötuş
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
gökdeniz karadeniz 3
şehir değiştirmek 1
alarmdan önce uyanmak 4
güneşi selamlamak 1
eserekli 1
akik 1
mete 1
röportaj sırasında kendini uyaran kadını tehdit eden amca 4
Yaklaştıkça insanı geren özel günler 4
röveşata 1
SON İLANLAR
Söğüt Belediyesi Memur Alım İlanı
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Galatasaray Üniversitesi 3 Akademik Personel Alacak
Akdeniz Üniversitesi 8 Akademik Personel Alacak
Balıkesir Polisevi İşçi Alım İlanı
Çukurca Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Erdek Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Polat Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Çanakkale Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sosyal medya hesaplarını yönetebilecek editör alınacak
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam