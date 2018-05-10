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Altının gram fiyatı güne düşüşle başladı

ram altın 180,6 lira, çeyrek altın 297 lira ve Cumhuriyet altını 1.210 liradan işlem görüyor
10 Mayıs 2018 10:06
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Altının gram fiyatı güne düşüşle başladı

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 180,6 lira seviyesinde dengelendi.

Dün, dolar kurundaki değer kazançların etkisiyle tarihinin en yüksek seviyesi olan 184,2 lirayı gören altının fiyatı, bu seviyeden gelen satışlarla düşüşe geçerek günü önceki kapanışa göre yüzde 1,19 değer kaybıyla 180,9 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 180,6 liradan işlem görürken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 297 lira, Cumhuriyet altını da 1.210 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışına göre yüzde 0,1 değer kazancıyla 1.314 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yüzde 3, dolar endeksinin ise 93 seviyesine yükselmesinin altının ons fiyatını baskılamaya devam ettiğini söyledi.

ABD'de dün açıklanan Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) nisanda yıllık bazda yüzde 2,6 ile beklentinin altında kaldığını anımsatan Memiş, bugün de ABD'nin enflasyon verisinin takip edileceğini bildirdi.

Memiş, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.306 doların destek, 1.317 doların ise direnç konumunda olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Yurt içinde döviz ve altının gram fiyatı dün tüm zamanların rekorunu kırdı. Bu sebeple piyasalarda tansiyon tam olarak düşmedikçe altının gram fiyatında yükselişlerin ne kadar daha süreceğini tahmin etmek zor. Ancak döviz kurlarında yaşanan agresif yükselişleri sağlıklı bulmadığımızdan kısa vade için bu seviyelerin kalıcı olmayacağını öngörüyoruz. Döviz kurları ve altının gram fiyatında sert düşüşler bizim için sürpriz olmayacaktır. Altının gram fiyatında bugün 179-183 lira bandında işlemler gerçekleşebilir."
Anadolu Ajansı
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