1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

KPSS başvuruları başladı... ÖSYM ilk açıklamayı yaptı

ÖSYM, KPSS ve ÖABT başvuru kılavuzunu yayımladı.
10 Mayıs 2018 10:07
Yazdır
KPSS başvuruları başladı... ÖSYM ilk açıklamayı yaptı

2018 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Başvuruları Alınacak

2018 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans düzeyinde, 22 Temmuz 2018, 28 Temmuz 2018 ve 29 Temmuz 2018 tarihlerinde, sabah ve öğleden sonra uygulanacaktır. Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT), MEB öğretmen atamalarına katılacak öğretmen adayları için alanlarına bağlı olarak 5 Ağustos 2018 tarihinde; Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT),9 Aralık 2018 tarihinde yapılacaktır. Adayların tümü, 22 Temmuz 2018 tarihinde yapılacak sabah oturumuna girmek zorundadır. Adaylar sınavın diğer oturumlarından hangilerine gireceklerine kendileri karar vereceklerdir.

2018 KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT başvuruları, 10-21 Mayıs 2018 tarihleri arasında alınacaktır. Adaylar, başvurularını saat 10:00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapabileceklerdir. 2018-KPSS Lisans Kılavuzu, aşağıda yer alan linkten adayların erişimine sunulmuştur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Başvuru Kılavuzu

Aday Başvuru Formu-1 (KPSS Lisans)

Aday Başvuru Formu-2 (KPSS Alan Bilgisi)

Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formu

Başvuru Merkezleri

KPSS Lisans İçin Adres İline Göre Tercih Edilebilecek Yakın Sınav Merkezleri

KPSS ALAN ve ÖABT İçin Adres İline Göre Tercih Edilebilecek Yakın Sınav Merkezleri
Memurlar.Net
Bu haber 55,552 defa okundu. 10 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Cezaevlerine alınacak tabip ve diş tabibi kura sonrası ek atama duyurusu
09 Mayıs 2018 09:49		 Öğretmen adaylarının sözlü sınavları sona erdi
08 Mayıs 2018 23:25
'20 bin artı 5 binle 25 bin öğretmen ataması yapacağız'
08 Mayıs 2018 23:16		 Adalet Bakanlığı, 24 alanda 15 bin personel alacak
08 Mayıs 2018 15:14
KYK'nın her iki ilanına da başvuru yapabilir miyim?
08 Mayıs 2018 11:46		 ALES soru ve cevapları yayımlandı
08 Mayıs 2018 11:35
Gençlik Bakanlığı, 1220 kişilik ilandan sonra 3200 kişilik yeni sözleşmeli personel alım ilanı yayımladı
07 Mayıs 2018 22:22		 Kilis'te geçici işe başvuru kuyruğu
07 Mayıs 2018 21:23
PTT alımındaki 1 yıl ikamet şartına tepki var
07 Mayıs 2018 15:40		 Adalet Bakanlığı 15 bin sözleşmeli personel alacak
07 Mayıs 2018 12:27
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
KPSS başvuruları başladı... ÖSYM ilk açıklamayı yaptı
Engelli okulunda korkunç olay WhatsApp grubundan çıktı
15 ilde FETÖ'den 91 muvazzaf askere gözaltı
KPSS başvuruları bugün başlıyor
Twitter raporuna göre o twitler yurtdışından
En yaşlı Cumhurbaşkanı adayı kim?
Kamuda yaz dönemi kıyafet uygulaması başlıyor
MEB, sözleşmeli öğretmen adaylarını tekrar elemekle doğrusunu mu yaptı?
'HÜDA PAR'lılar SP listesinde yer alabilir'
Seçim paketinde iki rötuş
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
gökdeniz karadeniz 3
şehir değiştirmek 1
alarmdan önce uyanmak 4
güneşi selamlamak 1
eserekli 1
akik 1
mete 1
röportaj sırasında kendini uyaran kadını tehdit eden amca 4
Yaklaştıkça insanı geren özel günler 4
röveşata 1
SON İLANLAR
Söğüt Belediyesi Memur Alım İlanı
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Galatasaray Üniversitesi 3 Akademik Personel Alacak
Akdeniz Üniversitesi 8 Akademik Personel Alacak
Balıkesir Polisevi İşçi Alım İlanı
Çukurca Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Erdek Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Polat Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Çanakkale Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sosyal medya hesaplarını yönetebilecek editör alınacak
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam