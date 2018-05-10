KPSS başvuruları başladı... ÖSYM ilk açıklamayı yaptı

KAMUDA YAZ DÖNEMİ KIYAFET UYGULAMASI BAŞLIYOR Kamu kurumlarında yaz dönemi kıyafet uygulaması 15 Mayıs Salı günü itibariyle başlayacak. 17 Eylül 2018 sabahına kadar devam edecek olan uygulama kapsamında erkek memurların kravat takma ve ceket giyme zorunluluğu da son buldu. Başbakanlık genelgesine göre; yaz döneminde kamu kurum ve kuruluşlarındaki klimaların da 22 ila 24 derece arasına ayarlanması gerekiyor.