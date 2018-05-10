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'Elebaşı Gülen'i alın, karşılığında papazı verin' teklifi

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'le bağlantılı olduğu gerekçesiyle İzmir'de yargılanmasına devam edilen Rahip Andrew Brunson'un davasını takip eden New York Hıristiyan Kilisesi rahiplerinden William Devlin'in The Christian Post'un internet sayfasında yayımlanan makalesinde, kamuoyuna Brunson ile Fetullah Gülen'in takas edilmesi önerisinde bulunuldu
10 Mayıs 2018 10:09
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'Elebaşı Gülen'i alın, karşılığında papazı verin' teklifi

Terör örgütü PKK ve FETÖ adına suç işlediği iddiasıyla İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanan ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'un davasını takip eden New York Hıristiyan Kilisesi rahiplerinden William Devlin, kaleme aldığı makale ile ABD kamuoyuna çarpıcı bir öneride bulundu. Washington merkezli faaliyet gösteren, Dünya Evanjelizm Birliği üyesi Evanjelik Hıristiyan haber portalı, "The Christian Post"un internet sitesinde 7 Mayıs Pazartesi günü "ABD Hükümeti Pastör Andrew Brunson'a karşılık Fetullah Gülen'i iade etmeli" başlığıyla yayımlanan makalede Devlin, Andrew Craig Brunson'a haksız ithamlarda bulunulduğunu iddia etti.

Söz konusu makalede özetle; Rahip Andrew Brunson'un Türk Hükümeti tarafından, ABD Pensilvanya'da ikamet etmekte olan ve "şüpheli figür" Fetullah Gülen ile işbirliği yaptığı gerekçesiyle suçlandığı, Gülen Hareketinin ABD tarafından terörist örgüt olarak kabul edilen PKK ve onun Suriye'deki uzantısı YPG ile bağlantılı olduğu vurgulandı.

Marksist ideolojiye sahip bu iki örgütün Gülen Hareketi ile birlikte adam kaçırma, cinayet ve uyuşturucu kaçakçılığı suçlarına bulaştığını aktaran William Devlin, olayın ilginç yanının ise Gülen Hareketi'nin ABD'deki 26 farklı eyalette 140 charter okul işletebilmesi olduğunu söyledi.

"ABD Hükümetine niçin uluslararası bir teröriste kaynak sağladığı sorulmalıdır"

ABD medyasınca Gülen Hareketi, İslam ideolojisi ve charter okullarının araştırılmasında tüm bunların sahte bir bayrak faaliyeti olduğu sonucuna vardığını hatırlatan Devlin, kamuoyunun ABD Hükümetine "Niçin bir terörist ve uluslararası suçluya sığınak sağlamanın yanında ona ait charter okullarına 800 milyon dolar civarında kaynak sağlanıyor?" sorusunu sorması gerektiğini vurguladı.

"Çözüm, ABD Hükumetinin Rahip Brunson'un ivedilikle serbest bırakılması karşılığında Gülen'i Türkiye'ye iade etmesidir"

Devlin, ABD Hükümetinin Gülen'i er ya da geç Türkiye'ye iade etmesinin uygun olacağını belirterek, "Rahip Brunson'un Fetullah Gülen, Gülen Hareketi ve PKK/YPG ile bağlantılı olduğuna ilişkin bütün iddialar gerçek dışıdır. Bu durumda çözüm, ABD Hükümetinin Rahip Brunson'un ivedilikle serbest bırakılması karşılığında Gülen'i Türkiye'ye iade etmesidir" ifadelerini kullandı.

ABD Hükümetlerinin geçmişte de buna benzer suçlu iadeleri gerçekleştirdiğini hatırlatan Devlin, Türkiye'nin iadesini talep ettiği bir teröristi ABD'de tutmanın bir anlamının olmadığını, Amerikan basınının ve ABD Kongre üyelerinin dikkatini bu noktaya çekmek istediğini aktardı.
İhlas Haber Ajansı
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