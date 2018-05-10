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YÖK'ten 'Fransızca bölümlerine' kısıtlama kararı

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK), Türkiye'deki yükseköğretim kurumları bünyesinde yer alan ve henüz öğrencisi olmayan Fransız Dili ve Edebiyatı ve Fransızca öğretmenliği bölümlerine yeni bir karar alınıncaya kadar öğrenci alınmamasını karar verdi
10 Mayıs 2018 10:17
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YÖK'ten 'Fransızca bölümlerine' kısıtlama kararı

YÖK'ten edinilen bilgiye göre bu kısıtlama kararının alınmasında özellikle "mezun-istihdam ilişkisi" ve Fransa ile "mütekabiliyet" hususu etkili oldu. Bilindiği üzere Fransa'da hiçbir üniversitede lisans düzeyinde eğitim veren Türk Dili ve Edebiyatı / Türkoloji bölümleri bulunmamaktadır.

YÖK yetkilileri, Türkiye'de henüz öğrenci almaya başlamamış olan Fransız Dili ve Edebiyatı ve Fransızca öğretmenliği bölümü/programı sayısının 16 olduğunu belirtti. Yükseköğretim sistemimizde öğrencisi olan ve eğitim öğretimi sürdüren toplam 19 Fransız Dili ve Edebiyatı ve Fransızca öğretmenliği bölümü/programı bulunmakta.

Öğrenci alan mevcut bölümler eğitim öğretimlerine hiçbir aksama olmaksızın devam edecek olup, henüz öğrenci almamış olan Fransız Dili ve Edebiyatı ile Fransızca öğretmenliği bölümleri bu karar kapsamındadır.
Memurlar.Net
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